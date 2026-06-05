Alerten d'una campanya d'incendis agrícola complicada per l'avançament de la sega a Ponent

Les altes temperatures registrades durant les darreres setmanes han provocat un avançament generalitzat de la campanya de la sega i recol·lecció del cereal a les comarques de Ponent. Aquesta situació preocupa els Agents Rurals, que adverteixen que la campanya d'incendis agrícoles podria ser especialment complicada si no arriben pluges de manera imminent.
El cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha explicat que enguany es viu una situació poc habitual, ja que la sega ha començat pràcticament al mateix temps a tot el territori. "Ja tenim activitat a tot arreu i això dificultarà les tasques de control perquè la maquinària agrícola està treballant simultàniament en moltes zones", ha assenyalat.
Davant aquest escenari, el cos ha fet una crida als agricultors perquè no abaixin la guàrdia i extremin les mesures de prevenció durant els treballs al camp.
Els pagesos, peça clau en la prevenció dels incendis
Els Agents Rurals han demanat especialment que la sega comenci pels camps més pròxims als nuclis habitats. L'objectiu és crear franges de seguretat llaurades i lliures de vegetació seca d'entre 100 i 200 metres al voltant de pobles, masies i explotacions ramaderes.
Segons Ricou, aquesta mesura permetria protegir millor les infraestructures en cas d'incendi i evitar que els serveis d'emergència hagin de destinar recursos a salvaguardar edificacions que podrien estar prèviament protegides. "La ciutadania s'ha d'autoprotegir i no esperar que siguin els bombers els qui hagin de salvar les seves propietats si no s'han fet les tasques de prevenció necessàries", ha remarcat.
Més vigilància i reforç dels dispositius de control
Davant l'increment del risc, els Agents Rurals ja han activat els dispositius de vigilància per prevenir ignicions provocades per la maquinària agrícola.
Els dies amb més perill d'incendi es reforçaran els controls tant des de terra com des de l'aire, amb una vigilància més intensa mitjançant helicòpters i amb el suport dels Grups Especials de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF). Ricou també ha destacat la implicació del sector agrari en la prevenció. De les 680 inspeccions de maquinària agrícola efectuades durant l'any passat, només un 10% van detectar algun tipus d'incompliment de la normativa.
A més, ha recordat que els agricultors tenen prohibit treballar quan s'activen els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i que estan obligats a disposar de mitjans d'extinció amb aigua per actuar ràpidament en cas d'emergència.
Una primavera més seca després d'un hivern molt plujós
El sotsinspector Aniol Ferragut, tècnic del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) a Lleida, ha explicat que l'hivern va ser un dels més plujosos de les darreres tres dècades, però que la primavera ha resultat notablement més seca del que és habitual.
Tot i que la vegetació herbàcia i els cultius de cereal han crescut per damunt de la mitjana, no han arribat als nivells excepcionals de l'any passat. Això fa preveure que bona part dels incendis d'aquest estiu estaran estretament relacionats amb les feines de sega, especialment durant episodis d'onades de calor.
Els incendis es multipliquen respecte a l'any passat
Les dades dels Agents Rurals mostren un increment significatiu dels focs registrats durant els primers mesos de l'any. Entre l'1 de gener i el 31 de maig s'han comptabilitzat 42 incendis forestals a Ponent, mentre que en el mateix període de l'any passat només n'hi havia hagut nou.
Segons Ricou, la principal diferència és la manca de precipitacions durant les darreres setmanes. Bona part dels focs registrats fins ara han afectat zones de vegetació de ribera, especialment per la combustió del borrissol dels xops en àrees properes al riu Segre.
Els grans incendis continuen preocupant els Bombers
El cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas, ha advertit que cada any augmenta el nombre d'incendis al territori i que els més preocupants són els que afecten grans masses forestals contínues, especialment al Prepirineu i al sud del Segrià.
L'any 2025 es van cremar 5.856 hectàrees a la regió de Lleida, de les quals 1.602 eren forestals. Aquesta xifra representa el pitjor balanç dels darrers anys, molt condicionat pel gran incendi de Torrefeta i Florejacs, que va calcinar 5.056 hectàrees i va causar dues víctimes mortals. Bellostas ha qualificat aquell foc d'"incendi històric" perquè es va propagar a una velocitat extraordinària de 14 quilòmetres per hora, molt superior a la capacitat d'actuació dels equips d'extinció.
Segons els Bombers, cada vegada són més freqüents els incendis que superen la capacitat de resposta dels serveis d'emergència. Si l'any 2003 representaven només el 0,2% del total, el 2025 ja suposaven l'11%.
Les causes dels focs
Pel que fa a l'origen dels incendis registrats durant el 2025, el 36% van ser provocats per accidents relacionats amb línies elèctriques, motors o maquinària; el 25% per negligències, principalment cremes agrícoles i burilles; el 24% per causes naturals, sobretot llamps, i un 11% van ser intencionats. Entre aquests darrers destaca la sèrie d'incendis provocats per un piròman a la zona de Bellpuig, segons ha explicat el comissari dels Mossos d'Esquadra a Ponent, Josep Codina.
Comiat de Llorenç Ricou després de dècades de servei
La reunió de coordinació operativa celebrada aquest divendres també ha tingut un component emotiu. Ha estat l'última campanya forestal de Llorenç Ricou com a cap dels Agents Rurals a Lleida abans de la seva jubilació, prevista per al pròxim 10 d'agost.
El seu relleu serà el sotsinspector Joan Baraut, que acumula una trajectòria de quatre anys a l'àrea regional dels Agents Rurals de Lleida.