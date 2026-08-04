El Govern desestima el recurs sobre Cal Macià i tira endavant el projecte

El Departament de Cultura ha desestimat el recurs presentat pel propietari de Cal Macià contra el requeriment que l'obligava a executar actuacions urgents de conservació a l'immoble on estiuejava la família de l'expresident Francesc Macià, al nucli de Vallmanya (Alcarràs). Amb aquesta resolució, el govern de Salvador Illa fa un pas més per impulsar les diferents actuacions de conservació previstes de l'immoble, que ja ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
Ara, tal com ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el següent tràmit serà redactar el projecte arquitectònic que definirà l'abast de les obres i, quan arribi el moment d'executar-les, el Govern haurà de sol·licitar autorització judicial per accedir a la finca, ja que es tracta d'una propietat privada. La desestimació del recurs de la propietat, interposat el passat mes de maig, permet a la Generalitat continuar la tramitació per intervenir-hi de manera subsidiària si el titular no assumeix les obres necessàries per preservar l'immoble.
Fonts de la conselleria de Cultura confirmen que el següent pas serà encarregar la redacció del projecte arquitectònic que haurà de concretar les actuacions de conservació i restauració. Aquest document servirà per delimitar tècnicament la intervenció que, si finalment executa l'administració, es repercutirà al propietari d'acord amb el procediment previst. L'edifici va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 2025 en la categoria de lloc històric per la seva vinculació amb episodis rellevants de la història contemporània de Catalunya.
Les altres vies que explora Cultura
A banda de l'execució subsidiària, via principal d'actuació per preservar l'antiga casa d'estiueig de l'expresident Macià, l'executiu català també manté obertes converses amb la propietat per explorar una possible adquisició de l'immoble. Els intents perquè la casa passi a mans públiques s'han succeït durant les darreres dècades, però fins ara no han prosperat.
La situació de l'edifici també és objecte d'una investigació oberta per la Fiscalia de Lleida arran d'una denúncia presentada per la plataforma Salvem Cal Macià, que sosté que les administracions no han actuat amb la diligència necessària per evitar el deteriorament del conjunt i reclama una intervenció immediata per garantir-ne la conservació.