L'estat de Cal Macià arriba als tribunals: la Fiscalia investiga la inacció institucional

La Fiscalia de Lleida ha iniciat una investigació sobre la gestió patrimonial de l’Ajuntament d’Alcarràs i del departament de Cultura de la Generalitat per aclarir si han permès la degradació de Cal Macià. Segons avança Segre, el cas sorgeix arran de la denúncia de la plataforma Salvem Cal Macià, que acusa les administracions d’haver estat passives davant el deteriorament de l’antiga residència de l’expresident Francesc Macià, situada a Vallmanya.
Malgrat que l’edifici va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2025, fet que en reforça la protecció legal, la plataforma denuncia que no s’han aplicat mesures efectives per garantir-ne la conservació. Segons sostenen, el pas del temps i la manca d’intervenció han agreujat l’estat d’abandonament d’un espai considerat clau per a la memòria històrica de Catalunya.
Fa dues setmanes, segons el rotatiu, la Guàrdia Civil es va desplaçar fins a l’Ajuntament per recopilar documentació relacionada amb l’immoble, incloent informes tècnics i actes de reunions sobre possibles intents d’adquisició. L’objectiu és determinar si la Generalitat era conscient de la situació i per què no es van adoptar accions abans.
Des del consistori d’Alcarràs, es defensa que s’ha actuat amb responsabilitat, assegurant que s’han enviat requeriments a la propietat privada i que s’han dut a terme negociacions per comprar l’edifici, tot i que aquestes no van prosperar. Mentrestant, el departament de Cultura haurà d’aportar proves que acreditin que els seus esforços per preservar la casa de Vallmanya han estat reals i efectius.