Denúncia penal contra Alcarràs i Cultura per l'estat «ruïnós» de la Casa Vallmanya

La plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha activat la via judicial denunciant davant la Fiscalia tant l’Ajuntament d’Alcarràs com la Conselleria de Cultura per presumpta infracció al patrimoni i prevaricació. El motiu: l’estat de degradació extrema que pateix la casa familiar del president històric Francesc Macià a Vallmanya, declarada el juliol passat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
"Negligència deliberada i passivitat culpable"
Segons els denunciants, les dues administracions han incumplit sistemàticament la Llei de Patrimoni Cultural Català, malgrat conèixer "amb escreix" l’avançada deteriorament de l’edifici. "Hem esgotat nou anys de paciència, diàlegs infructuosos i marges de confiança", lamenten, comparant-se amb "Sant Job davant la indiferència institucional".
La plataforma apunta una "connivència clara" entre l’Ajuntament i la propietat privada, amb l’objectiu implícit de facilitar la demolició, mentre la Generalitat haurà mirat cap un altre costat durant anys. "No es tracta d’oblit, sinó de desatenció intencionada", insisteixen.
Ultimàtum judicial: "O bé es protegeix o es persegueix"
"Posem tots els fets a disposició de la Fiscalia per establir si existeixen delictes contra el nostre llegat cultural", proclamen des de Salvem Cal Macià. La denúncia arriba en un moment límit: "La casa no admet més retards ni excuses. Seran els jutjats qui determinin si destruir patrimoni nacional és impune o genera responsabilitats penals".
Cal Macià representa un símbol nacional que la plataforma defensa des de fa gairebé una dècada. Ara, la resposta judicial marcarà si la seva protecció avança o es condueix a la seva definitiva desaparició.