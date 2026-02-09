Absolt l’exalcalde d’Alcarràs d’amenaces i coaccions a dos urbans del poble

El Tribunal d’Instància número 2 de Lleida ha absolt l’exalcalde d’Alcarràs i actual diputat del PSC per Lleida, Manel Ezquerra, de delictes lleus d’amenaces i coaccions a dos agents de la policia local del municipi l’estiu de 2021, quan aleshores era primer tinent d’alcalde. Segons ha avançat Segre i confirmat l’ACN a través del despatx de la lletrada de la defensa, Magda Vila, el jutge ha considerat que els fets no són constitutius de delicte. Això no obstant, en la sentència que encara no és ferma i es pot recórrer, el magistrat sí que considera que l’actitud d’Ezquerra en l’afer és “reprovable des del punt de vista d’una societat civilitzada i, que en el seu cas, podria ser objecte de retret en l’àmbit administratiu o laboral”.
Els fets van tenir lloc el 30 de juny de 2021 quan hi va haver dos incidents amb una patrulla de la Policia Local. Els dos agents van assegurar que Ezquerra els va amenaçar i coaccionar per detenir un veí del poble amb qui havia mantingut una discussió. La primera topada va tenir lloc al domicili del diputat socialista i després n’hi va haver una altra a la comissaria de la Policia Local on també hi van acudir el cap del cos i l’aleshores alcalde de Junts, Jordi Jané. Al judici tant el cap policial com Jané van comparèixer com a testimonis i van declarar que Ezquerra va proferir expressions als agents com que “no serviu per a res”, “ets un quinqui”, “aquí plorant davant el cap per fer llàstima”, o “utilitzant armes de dona”, entre d’altres.
Els agents van estar de baixa laboral entre 22 i 290 dies respectivament i durant el judici van declarar que van haver d’abandonar el cos policial d’Alcarràs després dels fets. L’acusació particular demanava una multa de sis mesos i una indemnització d’11.000 euros. El judici es va celebrar el passat 8 de gener.