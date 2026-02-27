El PSC es queda sol en la defensa del centre comercial de Lleida

El debat sobre el model comercial de Lleida ha tornat a encendre el ple municipal de Lleida d’aquest divendres. La Paeria ha aprovat una moció presentada per ERC en defensa del comerç de proximitat i de rebuig al parc comercial Shopping Promenade, previst a Torre Salses amb obertura projectada per al 2027. El text ha prosperat amb els vots d’ERC, PP, Junts i el Comú, l’abstenció de Vox i el vot en contra del govern socialista.
Els republicans han defensat que el complex respon a un model “superat” que desplaça activitat cap a la perifèria i pot afeblir el centre urbà. La regidora Anna Costa ha advertit que concentrar l’oferta als afores implica buidar carrers cèntrics i ha qüestionat l’impacte en mobilitat, recordant que el projecte preveu fins a 30.000 vehicles diaris. “No ens oposem al creixement, sinó a un creixement que desertitza”, ha afirmat.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha replicat que en etapes anteriors la tramitació del parc ha rebut el vistiplau del mateix espai republicà en junta de govern. També ha insistit que el pla alternatiu de l’Estació, defensat per part de l’oposició, és “necessari però inassumible” en els termes actuals, ja que el cost de cobrir les vies del tren supera els 200 milions d’euros.
El PP, amb Xavier Palau al capdavant, s’ha mostrat favorable a protegir el comerç local, però ha posat en dubte mesures associades al debat, com l’ampliació de la zona de baixes emissions fins a Torre Salses. Junts, per boca de Violant Cervera, ha defensat un gran equipament comercial integrat dins la trama urbana i ha apostat per revitalitzar espais com l’antiga estació d’autobusos per reforçar el centre. El Comú ha reclamat reduir al màxim l’impacte del futur parc si acaba materialitzant-se, mentre que Vox ha sostingut que una inversió milionària i la creació de llocs de treball no es poden descartar “per principi”.