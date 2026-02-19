Treballem per Balaguer abandona el govern i deixa el PSC en minoria

El grup municipal Treballem per Balaguer ha decidit la seva sortida del govern de la capital de la Noguera en considerar que l’acord de legislatura ja no s’està complint. La decisió suposa un canvi en l’equilibri polític de l’Ajuntament, on el PSC quedarà en minoria de sis regidors.
La formació, que compta amb tres edils, assegura que va entrar a l’executiu amb l’objectiu d’impulsar un full de ruta compartit per transformar la ciutat, però denuncia que alguns dels compromisos centrals han quedat encallats. En concret, assenyalen àmbits que consideren prioritaris, com ara l’enllumenat, la neteja dels carrers i les polítiques de seguretat, on afirmen que no s’ha avançat al ritme previst.
Tot i això, el partit defensa la tasca desenvolupada fins ara des de les seves àrees de responsabilitat, destacant projectes iniciats i gestions que, segons indiquen, han deixat “feina preparada” per al futur. També han volgut reconèixer la tasca del personal municipal, remarcant el seu compromís diari amb la ciutat. Els tres regidors, Guifré Ricart, Laia Vilardell i Mari Carme Puigpelat, cessaran dels seus càrrecs aquest mateix dijous.
Amb aquest pas, Treballem per Balaguer passarà a l’oposició. Des d’aquesta nova posició, asseguren que mantindran una actitud constructiva i que vetllaran perquè es compleixin els projectes estratègics i els compromisos adquirits amb la ciutadania. El partit defensa que "la coherència amb el programa pactat" els obliga a abandonar el govern i a exigir, des de fora, el compliment dels acords.
La sortida obre ara un nou escenari polític al consistori, pendent de veure com es reconfigura la majoria i quines conseqüències tindrà en la governabilitat municipal.