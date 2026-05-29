Agenda del cap de setmana a Ponent: 30 i 31 de maig

Concert Espai Dual A2, a Golmés
El Cicle Vesprades acull el concert d’Espai Dual A2, el duet musical format pels almacellencs Marc Cruz Pascual i Eduard Morell Purdonés. El grup, que juga amb l’humor, l’absurd i les referències matemàtiques, va publicar el seu primer disc el 2024 i ja prepara un segon treball que promet portar encara més lluny el seu univers creatiu. La nova etapa incorporarà un tercer integrant, Josep Maria, que ja s’afegirà als concerts d’aquest any. Després de la seva primera Gira Vectorial, han passat per espais com el Niu Festival, la Diobar de Barcelona o la Rambleta de València. L’actuació serà amb entrada gratuïta i aforament limitat, amb reserva prèvia. L’organitzen la Federació d’Ateneus de Catalunya i la Casa de la Música de Lleida.
Eternum Fest, a Lleida
Lleida estrenarà aquest cap de setmana l’Eternum Fest, un nou festival musical i cultural que neix amb la voluntat de donar visibilitat als artistes emergents i reforçar l’escena local. La primera edició combinarà concerts, sessions de DJ i actuacions en directe repartides entre el “Lo Vermuteo” del migdia i “El Tardeo de Ponent” de la tarda. Entre els noms destacats hi figuren Abril, DJ Aivan, TomayDaka, Maambo o La Banda de Jonas. El festival aposta per una programació diversa que barreja electrònica, ritmes afro-llatins i música festiva. Els organitzadors reivindiquen la música com una eina de cohesió cultural i social. La iniciativa busca consolidar-se com una nova cita cultural dins el calendari lleidatà.
DVins, a Agramunt
Agramunt celebrarà aquest dissabte la dotzena edició del dVins, la Mostra de Vins i Caves de proximitat, una de les cites enogastronòmiques més consolidades de Ponent. La jornada reunirà més d’una vintena de cellers al costat del Pont Romànic, en un ambient festiu que combinarà tastos, música i activitats d’enoturisme. La mostra començarà a la tarda i s’allargarà fins a la mitjanit, amb sessions musicals de diversos DJ i el concert final de The Pink Goats. El programa inclou també la desena Ruta d’Enoturisme al matí. El dVins posa en valor la producció vitivinícola de proximitat i s’ha convertit en una cita habitual per acomiadar el maig a la capital del Sió.
10ena edició del Segre de Negre
El festival Segre de Negre arriba a la desena edició consolidat com un dels principals espais dedicats a la novel·la negra i criminal a les terres de Lleida. La iniciativa, impulsada per Pagès Editors i l’Institut d’Estudis Ilerdencs, tornarà a reunir autors, lectors i especialistes del gènere en una programació que reivindicarà especialment les veus del territori. Durant aquests deu anys, el festival ha treballat per apropar la literatura negra al gran públic i fomentar la lectura com a eina cultural i crítica. La nova edició inclourà presentacions, converses i activitats literàries diverses. El certamen commemora una dècada de trajectòria mantenint la voluntat de convertir Lleida en punt de trobada del gènere criminal en català.