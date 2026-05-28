La collita d'ametlla podria augmentar un 7% enguany a Catalunya

La collita d’ametlla d’enguany a Catalunya apunta a una lleugera recuperació. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) calcula que la producció arribarà a les 12.656 tones en gra, xifra que representa un increment del 7% respecte a la campanya passada.
L’organització atribueix aquestes bones perspectives a una combinació de factors favorables: la manca d’episodis climàtics extrems, l’absència de gelades importants i un hivern especialment plujós. Segons el portaveu de fruita seca de la FCAC, Roger Palau, aquesta serà la segona campanya consecutiva sense afectacions directes de la sequera, un fet que ha permès millorar especialment les expectatives als secans. També es preveu una evolució positiva als regadius, on moltes de les plantacions impulsades en els darrers anys entren ara en plena producció.
La demarcació de Lleida continuarà concentrant la major part de la collita catalana, amb una previsió de 7.895 tones, un 11,2% més que l’any passat. A Tarragona, la producció creixeria de manera molt més moderada, amb 4.643 tones i un augment del 0,8%. A Barcelona i Girona també s’esperen collites superiors a les de la campanya anterior, tot i que amb volums considerablement més baixos.
Pel que fa a la superfície productiva, la FCAC constata una lleugera reducció del 2,5% al conjunt del país, fins a les 30.513 hectàrees. La superfície de regadiu es manté pràcticament estable, mentre que el secà perd 751 hectàrees, tot i continuar sent el model predominant i representar més del 60% del total cultivat. La producció ecològica, en canvi, continua avançant lentament i ja ocupa 4.298 hectàrees.
En el cas de la garrofa, la previsió també és positiva en termes de producció. La FCAC estima una collita de 13.500 tones, un 12,5% més que la campanya anterior. Tot i això, el sector afronta el futur amb inquietud per la persistència dels preus baixos, una situació que, segons les cooperatives, fa que part de la producció acabi quedant als arbres perquè no resulta rendible collir-la.