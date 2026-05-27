ERC vol més policies a Balaguer i recrimina el «silenci» del govern després dels episodis de baralles

El regidor d’ERC a la Paeria de Balaguer i alcaldable republicà, Kevin Bruque, ha criticat la manca de reacció del govern municipal davant l’augment de la sensació d’inseguretat entre la ciutadania després dels darrers incidents registrats a la ciutat. Ho ha fet públic a través d’un comunicat difós a les xarxes socials.
Bruque considera que la preocupació creixent entre els veïns no pot anar acompanyada de “silenci institucional” i retreu a l’equip de govern que no hagi traslladat cap missatge públic ni anunciat mesures concretes per reforçar la seguretat. Segons el republicà, tot i que els fets puntuals poden produir-se en qualsevol municipi, la resposta de la Paeria no pot ser passiva davant d’aquesta situació.
El representant d’ERC defensa que la ciutadania necessita “respostes immediates” i reclama més informació sobre les actuacions policials, una millor comunicació amb els veïns i un reforç del patrullatge en aquells espais considerats més conflictius. “Cal actuar i transmetre confiança”, sosté.
Bruque també ha reivindicat la feina feta pel seu grup municipal en matèria de seguretat durant els darrers anys. Entre les iniciatives impulsades, destaca la proposta d’instal·lar càmeres de videovigilància al polígon industrial per prevenir robatoris, així com diferents mesures encaminades a reforçar el control de les activitats comercials i sancionar els establiments que incompleixen la normativa, especialment en la venda d’alcohol en horari nocturn.
A més, el regidor aposta per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana aprofitant que la normativa actual facilita la creació de noves places públiques. En aquest sentit, considera necessari planificar millor els efectius per cobrir jubilacions, permisos o vacances, i també reforçar la coordinació amb els Mossos d’Esquadra per millorar la prevenció i la capacitat de resposta.
Finalment, Bruque insta el govern municipal a presentar un pla d’actuació específic que contribueixi a recuperar la percepció de seguretat a Balaguer. El dirigent republicà defensa una política de seguretat vinculada també a la convivència, la cohesió social i el benestar col·lectiu.