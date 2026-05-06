Més de vint entitats s'oposen a Saül Craviotto com a pregoner de les Festes de Maig

Una vintena d’entitats de Lleida han expressat el seu rebuig a la designació de Saül Craviotto com a pregoner de les Festes de Maig. Els col·lectius consideren que, més enllà de la seva trajectòria esportiva, el fet de ser membre de la Policia Nacional no s’ajusta als valors de pluralitat i cohesió social que, al seu parer, hauria de representar aquesta figura institucional. També apunten als seus posicionaments públics en relació amb el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i el seu suport a l’aplicació de l’article 155.
En el manifest signat, les entitats subratllen que no qüestionen la llibertat d’expressió individual, sinó la idoneïtat institucional del pregoner en un context que encara arrossega conseqüències polítiques i socials d’aquells esdeveniments. Consideren que la seva elecció pot generar divisió en lloc de contribuir a la cohesió ciutadana. Així mateix, remarquen que la designació d’un representant dels cossos policials de l’Estat, sense un consens ampli, pot ser interpretada com una decisió amb càrrega política, especialment tenint en compte el paper policial durant la jornada de l’2017 Catalan independence referendum.
Entre els signants hi figuren organitzacions com Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, la PAH, així com diversos CDR, el Jovent Republicà, Endavant, la Intersindical i altres entitats socials i culturals de la ciutat.
Paral·lelament, la portaveu d’ERC a la Paeria, Jordina Freixanet, ha criticat la decisió del govern municipal, assegurant que amb aquesta elecció “es justifica el 155 i s’avala la repressió”. També ha denunciat la presència, entre els hereus i pubilles escollits, d’un jove de 19 anys vinculat a Aliança Catalana. Freixanet ha difós a les xarxes un vídeo on el jove participa en la inauguració de la seu del partit a Lleida, fet que, segons ha afirmat, suposa un “blanqueig del feixisme a les institucions”.
Per la seva banda, l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha defensat la decisió del govern municipal. Ha assegurat que sempre han respectat totes les opinions i ha evitat entrar en polèmiques. En relació amb Craviotto, Larrosa l’ha qualificat com “un exemple de valors”, destacant la seva trajectòria esportiva i el seu paper com a referent per a la joventut, aspectes que, segons ha afirmat, justifiquen la seva elecció com a pregoner.