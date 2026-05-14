Violant Cervera es perfila com a candidata de Junts a Lleida

El que era un secret a veus s’ha confirmat aquest dijous. Violant Cervera serà amb tota probabilitat la candidata de Junts per Catalunya a la ciutat de Lleida per a les eleccions municipals del 2027. L’actual portaveu del grup municipal ha anunciat la seva voluntat d’encapçalar la llista després de presentar la candidatura davant l’assemblea local de la formació, que ara haurà de ratificar-la.
Cervera ha assegurat que fa aquest pas des del “compromís amb la ciutat i la seva gent” i amb la voluntat de liderar “un projecte proper, serè i exigent”. L’exconsellera de Drets Socials entre els anys 2021 i 2022, durant el govern de coalició entre ERC i Junts, va ocupar el número dos de la candidatura liderada per Toni Postius a les municipals del 2023. Després dels mals resultats electorals i de la renúncia de Postius, Cervera va assumir la portaveu del grup municipal. El seu repte com a cap de cartell serà intentar mantenir el nombre d'edils actual en un context de competència electoral tensionada per la irrupció d'Aliança Catalana, que amenaça en endur-se una part de l'electorat juntaire.
En el comunicat fet públic aquest dijous, la dirigent ha reivindicat la feina feta durant aquest mandat des de l’oposició, defensant que ha exercit una “oposició constructiva i exigent” amb l’objectiu d’impulsar “una Lleida més cuidada, cohesionada, segura i amb ambició de futur”.
Durant aquests tres anys, Junts ha facilitat en diverses ocasions l’acció de govern del PSC liderat per Fèlix Larrosa, especialment amb el suport als pressupostos del 2024 i del 2025, així com a iniciatives com les ordenances fiscals, el nou recinte firal o el POUM. La relació, però, també ha viscut moments de tensió, com amb el projecte comercial i d’oci de Torre Salses o amb els comptes municipals del 2026, que Junts va decidir no avalar. Aquesta situació va obligar Larrosa a sotmetre’s a una moció de confiança que finalment no va prosperar i que va permetre l’aprovació automàtica del pressupost.
Junts va obtenir 6 regidors a les eleccions municipals del 2019 i va entrar al govern de la Paeria juntament amb ERC i el Comú de Lleida. Quatre anys després, a les eleccions del 2023, la formació va perdre un representant i es va quedar amb 5 edils, fet que va impedir reeditar aquell pacte de govern.