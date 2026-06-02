La Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU) ha advertit que el procés de modernització del sistema de regadiu no es podrà considerar complet mentre no es resolgui una de les principals inquietuds del sector: el finançament de l’amoblament de les finques, és a dir, les actuacions necessàries perquè les explotacions s’adaptin al nou model de reg.
En un comunicat fet públic aquest dimarts, el president de la comunitat, Amadeu Ros, ha valorat positivament l’acord assolit recentment amb el Departament d’Agricultura, que permetrà impulsar la modernització de manera progressiva i a demanda de les diferents col·lectivitats de regants. Tot i això, ha insistit que el projecte continuarà incomplet mentre no s’ofereixi una resposta clara sobre com es finançaran les inversions que hauran d’assumir els propietaris.
La nova estratègia pactada entre el Govern i els regants abandona la necessitat d’un consens global per iniciar les obres i aposta perquè cada col·lectivitat pugui avançar segons les seves necessitats. Actualment ja s’han presentat dues sol·licituds que afecten unes 12.000 hectàrees repartides entre catorze municipis de les comarques de la Noguera, l’Urgell, les Garrigues, el Pla d’Urgell i el Segrià. Els primers projectes podrien començar a executar-se a partir de 2028.
Malgrat aquest avenç, la comunitat de regants considera imprescindible garantir ajuts suficients per facilitar l’adaptació de les explotacions agrícoles. Segons defensa l’entitat, les subvencions no haurien de limitar-se als agricultors professionals, sinó que també haurien d’arribar als propietaris i regants no professionals que decideixin incorporar-se al procés de transformació.
La CGRCU recorda que el Parlament de Catalunya ja va instar el Govern a reforçar el suport econòmic destinat a aquestes actuacions i reclama ara que aquest compromís es concreti en mesures efectives i assumibles per al conjunt dels regants.
La qüestió de l’amoblament serà un dels temes centrals de les pròximes reunions entre la comunitat i el Departament d’Agricultura, amb l’objectiu de trobar una solució que permeti superar les reticències que aquest aspecte ha generat des de l’inici del debat sobre la modernització.
Amb més de 70.000 hectàrees de superfície regable, els Canals d’Urgell constitueixen el sistema de regadiu més extens de Catalunya. La seva transformació és considerada una actuació estratègica per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua i reforçar la competitivitat del sector agroalimentari de les terres de Lleida.