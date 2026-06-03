Aitana Bonmatí i Dagoll Dagom, Premis Comte Jaume d'Urgell 2026

La futbolista Aitana Bonmatí i la companyia teatral Dagoll Dagom han estat distingides amb els Premis Comte Jaume d'Urgell 2026, que es lliuraran el pròxim 27 de juny durant la cinquena edició de la Nit de la Cultura de Balaguer.
El jurat ha decidit atorgar el guardó individual a Bonmatí en reconeixement a la seva trajectòria esportiva i a la seva tasca en la defensa i promoció de la llengua i la cultura catalanes, tant en l'àmbit estatal com internacional. Pel que fa al premi col·lectiu, el reconeixement recau en Dagoll Dagom per la seva contribució al teatre musical català durant els darrers cinquanta anys i pel seu compromís amb la cultura i la llengua catalanes.
L'acte tindrà lloc dissabte 27 de juny a les vuit del vespre a l'església de Sant Domènec, en el marc de la 5a Nit de la Cultura, una iniciativa impulsada per la Paeria de Balaguer per reconèixer la tasca de persones i entitats vinculades al món cultural.
Durant la mateixa gala també es lliuraran els diplomes a les persones becades en la convocatòria de Beques de Suport a la Creació 2025. En total, s'han concedit vuit ajuts destinats a impulsar projectes de creació cultural, recerca i innovació en els àmbits de la cultura i l'educació.
La cerimònia inclourà igualment l'entrega dels Premis Ziryab 2026, que enguany compten amb les categories de llegendari i composició per a conjunts instrumentals infantils. A més, es concedirà el Premi d'Honor Cultura Balaguer, destinat a reconèixer persones, entitats o empreses que hagin destacat pel seu suport i contribució al desenvolupament cultural de la ciutat.
La vetllada combinarà el lliurament dels diferents guardons amb actuacions musicals i escèniques i finalitzarà amb una recepció oberta a les persones premiades, participants i assistents al Claustre de Sant Domènec.