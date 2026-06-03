La meitat de les col·lectivitats de regants del Canal d'Urgell rebutgen l'acord de modernització

Gairebé la meitat de les 21 col·lectivitats de regants dels Canals d'Urgell han expressat aquest dimecres el seu desacord amb l'acord de modernització presentat divendres passat pel Govern i la junta del canal. Els representants crítics consideren que la proposta s'ha impulsat de manera "unilateral" per part del president dels regants i asseguren que la seva presentació els va agafar completament per sorpresa.
Segons denuncien, durant la darrera junta de govern dels Canals d'Urgell, celebrada només dos dies abans de l'anunci públic de l'acord, es va acordar continuar treballant per trobar una proposta de modernització consensuada que garantís els interessos del conjunt dels regants.
Els representants de les col·lectivitats discrepants sostenen que en cap moment es va validar ni aprovar el document que posteriorment es va presentar públicament. En aquest sentit, el president de la col·lectivitat número 13, Jaume Perera, ha estat contundent a l'hora de qüestionar el procés seguit.
«No hi ha hagut cap consens ni s'ha aprovat cap proposta. Per tant, el que es va fer públic l'altre dia no era cert», ha afirmat Perera.
Els regants crítics reclamen reprendre les negociacions i insisteixen que qualsevol projecte de transformació dels Canals d'Urgell ha de comptar amb el suport majoritari dels usuaris de regadiu, atesa la transcendència que la modernització del sistema tindrà per al futur de l'agricultura de la plana de Lleida.