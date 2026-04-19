S'unirà el «Bildu» de Lleida?

La ciutat de Lleida ja es mou en clau electoral. A mesura que s’acosten les municipals, els partits van definint estratègies i confirmant lideratges en un escenari que, de moment, es presenta obert i sense grans aliances a l’horitzó.
El tauler polític comença a dibuixar-se i ja s'ha obert el debat sobre possibles enteses preelectorals. Especialment en l’espai d’esquerres, on una eventual candidatura conjunta ha estat objecte d’especulació. Tanmateix, els moviments dels principals actors apunten en direcció contrària. ERC mira cap a una altra banda quan es planteja la possibilitat d'un acord, i insisteix que treballa “en una candidatura pròpia, amb marca i lideratge definits, tot i obrir la porta a integrar perfils independents que comparteixin el seu projecte”.
El Comú, per la seva banda, tampoc no contempla, a hores d’ara, escenaris de confluència. Vuit anys després d'entrar per primera vegada al consistori lleidatà, asseguren que no hi ha hagut contactes amb altres formacions per explorar pactes abans de les eleccions, fet que reforça la idea que cada partit concorrerà en solitari. Un hipotètic "Bildu lleidatà", que aglutini les esquerres sobiranistes i independentistes, opció animada des d'alguns entorns, sembla ara mateix un somni poc probable.
La fitxa de Lleida
- Alcalde: Fèlix Larrosa (PSC)
- Habitants: 141.782 habitants, segons dades del 2025
- Socis: els socialistes governen en solitari però amb el suport puntual de diversos partits
- Resultats del 2023: Victòria del PSC amb 9 regidors seguit del PP, ERC i Junts amb 5 edils cadascú. Vox en té 2 i El Comú, 1.
La dreta lleidatana, pendent d'Orriols
Un altre dels focus d’atenció se situa en l’espai de la dreta, on les pròximes eleccions municipals es presenten com un autèntic termòmetre per mesurar-ne la força i l’evolució. Actualment, la suma del Partit Popular i Vox al consistori arriba als set regidors (5 i 2, respectivament), una xifra significativa que consolida aquest bloc com un actor rellevant dins del ple municipal. Tot i això, aquest equilibri podria veure’s alterat en els pròxims comicis. La irrupció d’Aliança Catalana és, en aquest sentit, una de les grans incògnites, també per l'impacte que pugui tenir sobre Junts.
La formació liderada per Sílvia Orriols ja ha confirmat que concorrerà a les eleccions a Lleida, tot i que encara no ha fet públic qui encapçalarà la seva candidatura. La possible entrada d’aquesta nova força al consistori podria fragmentar encara més el vot de la dreta o, per contra, reconfigurar-ne l’espai amb noves majories i aliances. En qualsevol cas, el comportament electoral d’aquest bloc serà clau per entendre la correlació de forces que sortirà de les urnes.
Qui presentarà Junts?
L'escena de candidats té llums i ombres a la capital del Segrià. L’actual alcalde, Fèlix Larrosa, tornarà a encapçalar la candidatura del PSC amb la voluntat de revalidar l’alcaldia i, a l’altra banda, Jordina Freixanet és l’aposta d’ERC per intentar recuperar la ciutat que els republicans van perdre el 2023. També el Partit Popular ha mogut fitxa. Xavi Palau repetirà com a cap de llista amb l’objectiu de consolidar i ampliar els cinc regidors obtinguts en els darrers comicis.
Amb menys definició, però amb indicis clars, es troba Junts. El nom de Violant Cervera guanya pes com a possible candidata, tot i que encara no hi ha confirmació oficial. La mateixa Cervera ha deixat entreveure la seva predisposició, assegurant que se sent còmoda en l’àmbit de la política local.