Jordina Freixanet, candidata d'ERC a Lleida per a les municipals del 2027

Jordina Freixanet ha estat proclamada aquest dijous a la tarda com a candidata d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Lleida per a les eleccions municipals del 2027. Freixanet, que es presentava com a única aspirant, ha rebut un ampli suport de la militància, amb un 92,3% dels vots a favor i només un 7,7% en blanc. L’acte, celebrat en un ambient de gran complicitat, ha comptat amb la presència destacada del president del partit, Oriol Junqueras, de la secretària general, Elisenda Alamany, i del president de la Federació Regional de Ponent, Carles Comes.
Durant la seva intervenció, la nova candidata ha remarcat la importància de “tornar a creure en Lleida” i ha reivindicat una manera de fer política “centrada en el servei i l’amor per la ciutat i la seva gent, no en la competició pel poder”. Freixanet ha subratllat que l’objectiu de cara al 2027 és “afrontar el repte majúscul de plantar cara a les elits i defensar una altra Lleida: la Lleida real, la dels barris, les escoles, les entitats, els mercats i les famílies treballadores”.
Finalment, ha fet una crida a la “força col·lectiva” d’ERC per continuar construint una ciutat “més justa, més propera i més valenta”, posant com a eixos centrals el dret a un habitatge digne, la mobilitat sostenible, l’impuls de l’economia i el comerç local, i la promoció de la cultura, la llengua, l’educació i l’esport com a pilars de cohesió i orgull lleidatà.