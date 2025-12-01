ERC escull Kevin Bruque com a candidat a l’alcaldia de Balaguer

L’assemblea local d’ERC a Balaguer ha donat un pas decisiu en el seu full de ruta cap a les municipals de 2027: la militància ha escollit per unanimitat Kevin Bruque com a cap de llista. La reunió, que ha omplert l’Ateneu Republicà de Ponent, ha servit per obrir formalment una etapa que el partit defineix com de “reimpuls i reconquesta” del projecte republicà a la capital de la Noguera.
L’acte ha comptat amb una notable representació de les estructures del partit. Hi han assistit membres de l’executiva nacional com Solés Carabassa, de la regional com Núria Carabassa, i de la comarcal com Joana Terré. També hi han estat presents la senadora Sara Bailac, la candidata a l’alcaldia de Lleida, Jordina Freixanet, i el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, que han volgut donar suport a la militància balaguerina en un moment que han qualificat de “punt d’inflexió”.
En el seu primer discurs com a candidat, Bruque ha admès que afronta el repte amb una barreja de respecte i entusiasme després de quinze anys de compromís polític i social. “Vaig entrar a les Joventuts d’Esquerra per reconstruir l’organització a Balaguer. Presentar-me ara per encapçalar el projecte de ciutat és un privilegi i una responsabilitat enorme”, ha explicat. Ha tingut paraules d’agraïment per Jordi Ignasi Vidal, exalcalde i portaveu actual del grup municipal, destacant la confiança i el suport constants al llarg dels anys.
Bruque ha rememorat les turbulències posteriors als comicis de 2023, però ha defensat la tasca feta des de l’oposició: “Hem aconseguit condicionar el rumb del govern amb propostes que ha acabat assumint, i hem mantingut viu el treball heretat de l’anterior mandat. És hora de recuperar l’alcaldia i tornar a transformar Balaguer amb transparència, rigor i uns serveis públics a l’altura”.
El candidat ha insistit que la nova llista és l’expressió d’un projecte ampli i participatiu. “Això no va d’un nom; va d’un equip. Només si sumem esforços aconseguirem que Balaguer torni a ser un referent a Ponent”, ha dit. Ha remarcat que el camí no serà fàcil, però que el recolzament de la militància i de la ciutadania serà el motor del canvi.
Amb l’elecció de Bruque, Esquerra Republicana activa la cursa cap al 2027 amb l’objectiu explícit de reconnectar amb la ciutadania i recuperar el lideratge polític a la ciutat.