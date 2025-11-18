Lleida estrena la videoatenció ciutadana

L’Ajuntament de Lleida ha activat un innovador canal de servei que permet a la ciutadania fer videotrucades amb personal municipal per resoldre tràmits habituals sense desplaçar-se. El nou Servei de Videoatenció Ciutadana (VAC), presentat per la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, neix amb la voluntat d’oferir una atenció propera, personalitzada i inclusiva, alineada amb el Pla d’Actuació Municipal i amb l’objectiu de reduir la bretxa digital: “volem fer la vida més fàcil i no deixar ningú enrere”, ha remarcat.
La ciutadania pot demanar cita i connectar-se des de qualsevol mòbil o ordinador, amb garanties de seguretat, confidencialitat i registre de la sessió. El servei funciona inicialment els dimarts de 16 a 17.30 h i els dimecres i dijous de 9 a 11 h, amb la possibilitat d’ampliar horaris si hi ha demanda.
El nou canal permet ja gestionar una dotzena de tràmits, com sol·licitar bonificacions de l’IBI, exempcions de l’impost de vehicles per discapacitat, bonificacions de la taxa de la brossa, domiciliacions de tributs i plans de pagament. També s’hi poden fer certificats d’empadronament, inscripcions d’animals de companyia i gestions vinculades al cementiri, com duplicats i canvis de titularitat. El catàleg s’anirà ampliant progressivament.
Aquest servei complementa l’atenció presencial de l’OMAC, l’OAC de la Bordeta—que ja ha tramitat 700 gestions en tres mesos—, l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària, el canal electrònic de tràmits, l’Oficina Virtual Tributària i el servei telefònic tributari recentment estrenat, que ja supera les 800 trucades. En total, el conjunt de canals ha registrat 34.369 trucades el 2025, a les quals se sumen 1.776 consultes gestionades mitjançant intel·ligència artificial.