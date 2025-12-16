Junts Impulsem avalarà els pressupostos de la Diputació per "responsabilitat" i per garantir-ne l’execució

La coalició Junts Impulsem, amb 10 diputats i principal força de l’oposició a la Diputació de Lleida, ha anunciat que votarà a favor dels pressupostos de 2026, presentats pel govern d’ERC, PSC i Ara Pacte Local. Els comptes, que ascendeixen a 223,7 milions d’euros, representen un augment del 28% respecte a l’exercici anterior.
El portaveu del grup, Jaume Ars, ha explicat que la formació aposta per “sumar pel territori” i ha fet valer la seva “responsabilitat política” per garantir que el pressupost s’executi al màxim, després de considerar “molt baixa” la seva aplicació en anys anteriors.
Junts Impulsem ha presentat 16 propostes articulades en quatre grans eixos: benestar de les persones, infraestructures, suport als ajuntaments i consells comarcals, i millora de la gestió interna.
Entre les accions acordades hi ha la externalització del servei d’inspeccions de salut pública, un increment dels recursos per a la gent gran i una dotació de 200.000 euros per a projectes educatius. En l’àmbit d’infraestructures, la coalició ha promogut destinar fons per retirar cobertes d’amiant, millorar equipaments esportius i garantir actuacions relacionades amb l’aigua.
Pel que fa al suport al món local, es crearà un servei externalitzat per complir la Llei de Benestar Animal, mentre que el Servei d’Assistència Municipal (SAM) es reforçarà amb set interventors, ampliant l’equip actual de quatre. Ars ha remarcat que la negociació “seguirà oberta” de cara a la gestió del romanent de tresoreria, ja que “el pressupost no és un document tancat”, i ha instat el govern provincial a mantenir el diàleg a partir del gener.