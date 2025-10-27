Lleida reduirà a la meitat el temps de tramitació per a nous projectes empresarials estratègics

La Paeria de Lleida preveu reduir de 90 a 45 dies el temps de tramitació dels expedients empresarials amb tramitació preferent, amb l’objectiu d’agilitzar la implantació de noves activitats econòmiques a la ciutat. L’alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que aquesta mesura forma part de la nova ordenança d’Impuls Econòmic per a projectes d’Interès Estratègic Local, que es portarà al Ple municipal del 31 d’octubre.
Els projectes que vulguin acollir-se a aquesta tramitació preferent hauran de superar una inversió mínima d’1 milió d’euros, crear almenys 10 llocs de treball i ocupar 5.000 metres quadrats. Segons Larrosa, la nova normativa “elimina barreres innecessàries i aposta per un model àgil, eficient i transparent”, afegint que sovint la burocràcia “és un fre per al desenvolupament empresarial”.
Aquesta reducció dels terminis afectarà llicències urbanístiques, d’activitats, comunicacions prèvies i declaracions responsables, i se sumarà a l’agilització derivada de la no-intervenció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que ja ha reduït els temps de tramitació en diversos projectes.
La regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, ha destacat que l’ordenança s’aplicarà als projectes d’interès estratègic local, especialment dels sectors industrial, agroalimentari, logístic, farmacèutic, energètic, audiovisual i cultural. També ha recordat que l’Oficina d’Atracció d’Inversions Invest in Lleida ja acompanya 22 projectes actius amb una inversió prevista de 116 milions d’euros.