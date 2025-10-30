ERC exigeix al govern de Lleida que compleixi amb l’enderroc de l’antiga discoteca de Gardeny

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha reclamat explicacions al govern del PSC per la falta de progressos en l’enderroc de l’antiga discoteca de Gardeny, clausurada des del 2018 i en un estat cada vegada més deteriorat. Els republicans denuncien que, tot i els anuncis fets per l’alcalde fa més de mig any, no s’ha iniciat cap actuació efectiva sobre el terreny.
El regidor Juanjo Falcó ha lamentat que l’espai, que havia de simbolitzar la regeneració urbana del Turó, s’hagi convertit en “un focus de degradació i risc”. L’edifici, ubicat en un entorn de valor patrimonial al costat del Parc Agrobiotech, presenta desperfectes estructurals i ha estat escenari d’incendis ocasionals, com el registrat aquest estiu a les antigues piscines. “És inadmissible que una zona tan visible i estratègica continuï en ruïnes per pura deixadesa municipal”, ha afegit Falcó.
ERC ha registrat diverses preguntes a la Comissió Informativa de Gestió de la Ciutat per conèixer l’estat del projecte tècnic, el calendari d’execució i el pressupost previst. El partit denuncia que, malgrat les promeses del govern, no s’ha fet públic ni el cost ni cap data orientativa, tot i que es va anunciar que el projecte estaria finalitzat al setembre.
La portaveu republicana, Jordina Freixanet, ha remarcat que el Turó de Gardeny “hauria de ser una oportunitat i no un reflex de la inacció municipal”. En aquest sentit, ha exigit una intervenció immediata per enderrocar l’edifici i integrar l’espai dins del conjunt patrimonial del turó.
A més, Freixanet ha recordat que l’Associació de Veïns del Turó de Gardeny reclama una solució des de fa anys i ha demanat al govern que “deixi els anuncis i actuï amb fets concrets per dignificar l’entorn i garantir la seguretat”.