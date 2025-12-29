Els Pastorets fan ple a Balaguer i miren ja cap a una edició encara més ambiciosa

La Escola Pia de Balaguer ha posat punt final a una nova edició d’Els Pastorets amb un balanç molt positiu, tant per l’afluència de públic com per la implicació de l’alumnat. Més de 800 espectadors han assistit a les tres representacions celebrades durant el cap de setmana, una fórmula que s’ha estrenat enguany amb èxit.
L’espectacle, basat en l’obra de Josep Maria Folch i Torres, ha comptat amb la participació de més de 100 alumnes i ha estat marcat per la renovació de l’escenografia i el record a actors d’edicions anteriors. El director, Àlvar Llobet, ha destacat que la bona resposta del públic i del centre anima a continuar enriquint el projecte en els propers anys: "Aquest és un projecte que té molta continuïtat i sabem què hem de fer l'any vinent per enriquir l'obra encara més", explica.
A nivell artístic, aquesta edició ha incorporat novetats musicals i escèniques, com els nous arranjaments del músic balaguerí Èric Solé i l’estrena de fragments cantats. Les sardanes també han tingut protagonisme amb les actuacions del grup EsPiardenyes. La imatge gràfica, sota el lema “La nostra història. La tradició de tots”, ha estat dissenyada per alumnes amb suport professional.
De cara al futur, l’organització ja treballa en nous canvis, com la renovació de l’escena de l’infern, millores al temple i l’objectiu d’implicar encara més alumnat en les representacions.