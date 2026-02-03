L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat que el pròxim 26 de febrer es col·locarà la primera pedra de Promenade Lleida, el primer gran centre comercial de la ciutat, que s’ubicarà a l’àmbit de Torre Salses. L’inici de les obres marcarà l’arrencada d’una primera fase amb una inversió prevista de 43 milions d’euros, centrada en la construcció d’un edifici que acollirà diversos operadors comercials. L’anunci s’ha fet aquest dimarts en una roda de premsa en què l’alcalde també ha confirmat l’aprovació automàtica del pressupost municipal del 2026.
Els comptes han quedat definitivament aprovats després que l’oposició no hagi presentat cap moció de censura dins el termini establert, un mes després que Larrosa perdés la qüestió de confiança vinculada al pressupost. “El ple ha estat clar: no hi ha cap majoria alternativa i, per tant, governa el PSC”, ha afirmat el paer en cap, que s’ha mostrat “fort, amb projecte i amb un model de ciutat clar”, assegurant que “no existeix una proposta millor”.
El pressupost de la Paeria per a aquest exercici ascendeix a 278 milions d’euros, dels quals 72 es destinaran a inversions. Larrosa ha destacat que aquests recursos permetran impulsar actuacions clau com la posada en marxa del nou contracte de neteja abans de Sant Jordi, la renovació del servei de teleassistència per a 6.000 usuaris, la incorporació de 14 nous agents a la Guàrdia Urbana o una inversió d’1,2 milions d’euros al Camp d’Esports.
En l’àmbit urbanístic, l’alcalde ha avançat que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es portarà a aprovació inicial al ple del mes de març. Entre els principals desenvolupaments previstos hi ha el sector del pla de l’estació, amb 90.000 metres quadrats destinats a usos residencials, comercials, comunitaris i turístics. També ha anunciat que en els pròxims dies es presentaran els projectes per reduir el risc d’inundabilitat al barri de Cappont, una actuació clau per desbloquejar iniciatives pendents com la construcció del nou institut.
Larrosa ha remarcat que l’Ajuntament té actualment més de 120 projectes en marxa i ha situat l’habitatge com un dels grans reptes del mandat. Actualment, a la ciutat hi ha 896 habitatges en construcció, però només 159 són assequibles. Per revertir aquest desequilibri, la Paeria preveu impulsar pròximament 190 nous habitatges assequibles en col·laboració amb el sector privat.
Pel que fa a Promenade Lleida, a més de la inversió privada inicial, els promotors hauran d’assumir 9 milions d’euros en infraestructures públiques, principalment per executar el vial de Víctor de Torres. L’Ajuntament estudia incorporar aquesta partida al pressupost municipal i licitar directament l’obra per agilitzar la connexió viària entre el centre i els barris de la Bordeta i Magraners. En paral·lel, Larrosa ha assegurat que la Paeria destinarà 550.000 euros al Fons de Comerç per reforçar el comerç tradicional i de proximitat.