El PSC «fitxa» Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona

Rosa Pujol farà el pas cap al PSC en les pròximes eleccions municipals. La candidatura Primer Aitona, amb què l’alcaldessa optarà a revalidar el càrrec el 2027, incorporarà les sigles de Candidatura de Progrés (CP), vinculades als socialistes. Fonts del partit han confirmat a Nació l’acord, que aquest divendres es preveu escenificar públicament en un acte amb el primer secretari del PSC i conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
Més enllà de la fórmula concreta amb què es presentarà la candidatura, una de les claus de l’entesa és que els resultats electorals de Primer Aitona passaran a sumar per al PSC tant a la Diputació de Lleida com al Consell Comarcal del Segrià.
L’alcaldessa d’Aitona ha recorregut bona part de l’evolució política de l’espai convergent a Catalunya. Va arribar al govern municipal el 2010, després d’una moció de censura contra el republicà Pau Blanco, i des d’aleshores ha encadenat majories absolutes sota diferents marques: primer amb CiU, més tard amb Junts per Aitona i, en l’últim mandat, amb Primer Aitona, vinculada a Ara Pacte Local.
Pujol forma part del grup d’alcaldes històrics de l’antiga Convergència que van decidir no integrar-se a Junts per Catalunya i mantenir-se dins l’òrbita del PDeCAT. En aquest espai també hi ha l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, amb qui ha compartit trajectòria política durant els últims anys. D’aquell sector va néixer posteriorment Impulsem, la plataforma municipalista que es va presentar en coalició amb Junts a les municipals del 2023 i que ja treballa per reeditar l’acord el 2027.
Actualment, Rosa Pujol també és vicepresidenta quarta de la Diputació de Lleida, dins el govern format per ERC, PSC i Ara Pacte Local després dels darrers comicis municipals.
L’aproximació de Pujol als socialistes no és un cas aïllat a Ponent. En els últims anys, diversos dirigents provinents de l’espai postconvergent han anat acostant posicions amb el PSC. El precedent més clar és el de María José Erta, alcaldessa de Vilaller, que el 2023 ja va concórrer directament sota les sigles socialistes després d’etapes anteriors amb Junts i el PDeCAT.