El sector del transport d'animals vius debatrà a Lleida sobre els reptes en bioseguretat

Els reptes en matèria de bioseguretat en un context de malalties com la pesta porcina africana (PPA) i el benestar animal seran els principals eixos del I Fòrum Nacional del Transport d'Animals Vius que se celebrarà divendres a Lleida. La trobada, impulsada per l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals Vius (ANTA), 3tres3 i Mercolleida reunirà més de 200 representants del sector agroalimentari, administracions, experts i transportistes. El gerent de l'ANTA, Marc Póo, ha explicat aquest dilluns durant la presentació del fòrum que una de les principals reclamacions del sector és que el transport d'animals vius sigui considerat un "transport especial", igual que altres activitats que disposen de regulacions adaptades.
Un dels eixos principals de debat serà la nova proposta de reglament europeu sobre benestar animal en el transport presentada el desembre de 2023. Segons Póo, el sector rebutja la seva aplicació perquè considera que el text "no ha tingut en compte la realitat" de l'activitat. A més, qüestiona que algunes de les mesures plantejades comportin realment una millora del benestar animal.
En aquest sentit, Póo ha alertat que augmentar l'espai disponible per animal durant els trajectes podria incrementar el risc de lesions i ha criticat que la normativa no contempli aspectes com la sensació tèrmica o els sistemes de ventilació assistida dels camions. "Es penalitza el transport amb temperatures exteriors elevades quan dins del vehicle els animals poden estar en condicions adequades. Reclamem que es calculi la sensació tèrmica, perquè pots circular amb 30 graus a l'exterior, però que els animals estiguin a 25 graus dins el camió, una temperatura agradable per ells", ha assenyalat.
Pel que fa a la demanda que aquesta activitat es consideri un "transport especial", Póo ha explicat que el govern espanyol n'és partidari, però que la normativa europea no ho considera i l'estatal no pot contradir-la. En aquest àmbit, el sector demana més flexibilitat horària quan els vehicles estan a punt d'arribar al destí i protocols específics davant incidències com talls de carretera o llargues esperes als escorxadors. A Europa es mouen cada any uns 1.400 milions d'animals vius.
El sector vol avançar cap a l'autodesinfecció de camions
Una altra de les reivindicacions és que l'administració controli més els centres de neteja i impulsar sistemes d'autodesinfecció dels camions durant els trajectes. Segons Póo, algunes empreses ja treballen amb gàbies equipades amb nebulitzadors que permeten desinfectar l'interior del vehicle diverses vegades durant el viatge. Tot i que la normativa europea ho permet, denuncia que existeixen traves administratives per obtenir els certificats necessaris.
En aquest sentit, el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha remarcat que reforçar la bioseguretat és "bàsic" en un context de PPA, i més tenint en compte que Catalunya és una importada neta de garrins i bestiar boví. Bergés ha insistit en la necessitat de millorar la neteja i desinfecció dels camions i afrontar els nous desafiaments vinculats al benestar animal.