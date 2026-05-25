La Diputació afavoreix la rehabilitació d'un centenar d'habitatges en municipis rurals

La Diputació de Lleida afavoreix la rehabilitació d'un centenar d'habitatges en municipis rurals amb risc de despoblament. Ho fa a través d'una nova convocatòria de la línia de subvencions d'habitatge de Repte Demogràfic que afavorirà la rehabilitació d'unes 50 cases que se sumaran a les 44 llars de 33 municipis que es van rehabilitar en la primera edició.
Ho ha explicat el vicepresident de l'ens, Agustí Jiménez, durant una visita a dos pisos de Castellnou de Seana (Pla d'Urgell) rehabilitats en la primera edició. El consistori ha rebut 21 peticions per optar a un d'aquests habitatges. A banda, la Diputació impulsa un programa de sensibilització a escoles, formació per a dones i l'apropament de serveis a pobles per evitar el despoblament.
Jiménez ha explicat que ja estan valorant les propostes que s'han presentat en la nova convocatòria, dotada amb 3,5 milions d'euros, i ha dit que esperen que les ajudes permetin rehabilitar més d'una cinquantena d'habitatges.
Amb els ajuts de la primera convocatòria, l'Ajuntament de Castellnou de Seana ha pogut rehabilitar dos pisos, de quatre habitacions cadascun. De moment, ja han rebut 21 sol·licituds per poder accedir a un d'aquests immobles, xifra que posa de manifest les dificultats per accedir a un habitatge en municipis rurals com aquest.
L'alcalde d'aquest municipi de poc més de 700 habitants, Andreu Balagué, ha explicat que al poble hi ha "molta casa vella i buida" i "molta gent que vol venir a viure aquí", però que les reticències dels propietaris a llogar fan que no hi hagi oferta d'habitatge. Per això, ha defensat l'ajuda de la Diputació per poder tirar endavant els dos pisos que es posaran a lloguer a un preu social de 250 euros al mes.
A banda dels dos pisos, el municipi també ha posat en marxa un centre de serveis de proximitat per a persones grans, ubicat a la planta baixa de l'antiga Casa del Metge.