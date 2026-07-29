Lleida desplegarà un ampli dispositiu de seguretat per a l'eclipsi

La Paeria de Lleida activarà un dispositiu especial amb prop de 200 efectius per garantir la seguretat i la mobilitat durant l'eclipsi solar total del 12 d'agost, un esdeveniment que es preveu que atregui milers de visitants a la ciutat.
L'operatiu comptarà amb 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena de Mossos d'Esquadra, 20 voluntaris de Protecció Civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari amb quatre ambulàncies repartides entre els dos principals punts d'observació: la Seu Vella i els Mangraners.
Restriccions de trànsit i reforç de la vigilància
Per facilitar la mobilitat, es limitarà l'accés de vehicles particulars a l'entorn de la Seu Vella, on només podran circular autobusos i vehicles autoritzats. També hi haurà controls als Mangraners i als principals accessos a la ciutat per evitar retencions i dirigir el trànsit cap a les zones habilitades.
A més, la Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància tant als espais d'observació com als barris residencials, ja que es preveu que moltes famílies passin diverses hores fora de casa.
La meteorologia pot alterar les previsions
La tinenta d'alcalde Cristina Morón ha advertit que la presència de núvols en altres punts de Catalunya podria provocar desplaçaments d'última hora cap a Lleida, una situació que l'Ajuntament ja ha previst conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit.
Per aquest motiu, la Paeria recomana als visitants avançar l'arribada al dia 11 d'agost i, el mateix dia de l'eclipsi, desplaçar-se preferentment a peu o en transport públic.
Entrades exhaurides i transport reforçat
Les 11.500 entrades gratuïtes per seguir l'eclipsi des de la Seu Vella i els Mangraners ja s'han exhaurit. Per facilitar els desplaçaments, s'habilitaran unes 4.000 places d'aparcament als Mangraners i es reforçarà el servei d'autobús amb el Bus Eclipsi, així com una llançadora entre el pàrquing de Camp d'Esports i la Seu Vella.