La Xarxa Dret i Presó denuncia el veto a la compareixença de Pablo Hasel al Parlament

La Xarxa Dret i Presó, formada per diverses entitats de defensa dels drets humans i familiars de persones internes, ha expressat el seu desacord amb la decisió de rebutjar la compareixença del raper lleidatà Pablo Hasel en el grup de treball sobre millores del sistema penitenciari del Parlament de Catalunya.
Segons ha informat l'entitat en un comunicat, la proposta no ha prosperat després que PSC, PP i Vox hi votessin en contra. En canvi, ERC, Junts, els Comuns i la CUP hi van donar suport.
La plataforma considera que la participació de Hasel era especialment rellevant, atès que compleix condemna en un centre penitenciari des del 16 de febrer de 2021 i, per tant, pot oferir una visió directa sobre el funcionament de les presons i les necessitats de reforma del sistema.
Una veu directa des de l'interior de la presó
La Xarxa Dret i Presó recorda que la creació d'aquest grup de treball respon a una demanda que les entitats socials han defensat durant anys, amb l'objectiu d'analitzar en profunditat la realitat penitenciària i impulsar mesures que contribueixin a millorar-la.
En aquest sentit, lamenta que s'hagi exclòs Hasel de la llista de compareixents, ja que considera que la seva experiència com a intern podria aportar informació de primera mà sobre les condicions de vida als centres penitenciaris.
Per aquest motiu, l'organització sosté que impedir la seva intervenció contradiu l'esperit del grup de treball, que precisament pretén recollir diferents perspectives per elaborar propostes de millora del sistema penitenciari català.