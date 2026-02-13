13 de febrer de 2026

Política

Un manifest de 200 catedràtics reclama la llibertat de Pablo Hasél i el proposa per un premi europeu

  • Roda de premsa de l'ANC i la Comissió de la Dignitat per la llibertat de Pablo Hasél -

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 12:47
Actualitzat el 13 de febrer de 2026 a les 12:48

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest divendres a Barcelona una carta signada per 200 catedràtics internacionals que exigeix a l’Estat i al Govern l’alliberament "immediat" del raper Pablo Hasél, empresonat des del 2021. L’escrit denuncia la situació del raper, “injustament condemnat” per suposades calúmnies contra la corona i una apologia del terrorisme. La carta també proposa postular Hásel al Premi Sàkharov, un guardó del Parlament Europeu que premia la defensa dels drets humans i llibertats fonamentals. A l’acte hi ha participat Lluís Llach, president de l’ANC, Henry Ettinghausen, membre de Hásel Campaign Professors, i Dani Carulla, coordinador de la sectorial de Persones Represaliades de l'ANC, entre d'altres.

