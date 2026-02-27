Demanen més de 30 anys de presó per l'atac a la comissaria dels Mossos de Vic en solidaritat amb Pablo Hasél

31 anys i 6 mesos de presó. Aquesta és la pena que demana la fiscalia espanyola per a cadascun dels cinc investigats per l'atac a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic durant una protesta a favor de Pablo Hasél el 16 de febrer de 2021. En concret, se'ls hi atribueixen delictes de desordres públics, atemptat contra els agents de l'autoritat, lesions i danys a béns públics i privats.
L'escrit de la fiscalia detalla la participació dels cinc investigats durant la jornada de protestes i diu que, entre altres, van llançar pedres i objectes que van provocar danys a la comissaria de la capital d'Osona, així com van participar en la formació de barricades o van etzibar puntades de peu.
A més de les penes de presó, la fiscalia també demana indemnitzacions que arriben a un total de 51.115 euros pels agents que van patir ferides, en funció de les lesions i les seqüeles.
Però la llista no acaba aquí, ja que les defenses dels agents ferits reclamen més penes de presó pels investigats relacionades amb delictes com atemptat contra l'autoritat, lesions, danys i desordres públics, tal com ha avançat aquest divendres VilaWeb. En conjunt, les defenses sumen un total de 109 anys de presó pels cinc acusats.
Sense amnistia
El jutjat d'instrucció número 1 de Vic va denegar el 2024 l'aplicació de la llei d'amnistia a quatre dels investigats per l'atac a la comissaria de Vic, tal com havien dement els seus advocats.
En aquell moment, el sindicat de policies Uspac va oposar-se a l'aplicació de la llei, i el jutge els va donar la raó.