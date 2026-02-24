Manlleu incorpora dos vehicles pel transport adaptat de persones grans i amb mobilitat reduïda

L'Ajuntament de Manlleu ha presentat aquest dimarts el nou servei de transport adaptat de la vila, que incorpora dos nous vehicles per a garantir un transport digne i segur de les persones grans i amb mobilitat reduïda del municipi.
Al mateix temps, també s'ha presentat la nova plataforma digital BatonRoute per a la gestió intel·ligent de rutes, que suposa un "salt qualitatiu" en la gestió del servei. La tecnologia permet reduir temps d'espera i millorar l'organització interna dels centres i de les famílies per tal de garantir una recepció més eficient.
L'empresa gestora del servei és ADFO CET (Centre Especial de Treball de l'Associació de Diversitat Funcional d'Osona), des d'on destaquen que els nous vehicles i la incorporació de l'aplicació representen una millora qualitativa en termes de seguretat, eficiència i transparència. Actualment hi ha una trentena de persones en actiu que utilitzen el servei, però des d'ADFO insisteixen que a partir d'ara podran donar cobertura a més persones -el 2025 es van comptabilitzar un total d'un centenar d'usuaris-.
"Apostem per la comoditat de les persones que necessiten aquest tipus de servei", apunta Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, únic municipi d'Osona que disposarà d'aquest servei. Per la seva banda, la regidora de Serveis Socials, Núria Roura, subratlla algunes de les novetats que es podran oferir ara, com que s'incrementarà una hora i dos dies a la setmana, també farà trasllats de gent gran al CAP.
Fa més de set anys que ADFO gestiona el servei de transport adaptat de Manlleu: "Estem molt contentes de l'aposta que ha fet l'Ajuntament per la qualitat d'un servei tan important", apunta Maria Balasch, gerent de l'entitat.
Nous vehicles adaptats
"Volíem que fossin furgonetes molt versàtils, perquè els usuaris canvien molt sovint", expliquen des d'ADFO. Els nous vehicles han estat dissenyats pel transport de persones amb mobilitat reduïda complint la normativa vigent. Compten amb un terra retràctil que permet flexibilitat total a l'interior per moure els seients i modificar el servei per a portar fins a quatre cadires de rodes. "Abans només en podíem portar una per viatge", insisteixen.
Així, els vehicles permeten una configuració variable dels seients, espais adaptats a les cadires de rodes, seients abatibles i desmuntables, combinació flexible entre usuaris amb cadira i usuaris ambulants i l'adaptació ràpida segons les necessitats diàries del servei. Aquestes prestacions permeten ajustar el vehicle a cada ruta, optimitzar l'ocupació, garantir el confort individualitzat i dona resposta a canvis puntuals d'usuaris o necessitats sobrevingudes.
Els vehicles també incorporen una plataforma elevadora a la part posterior, sistemes de retenció per a cadires de rodes, ancoratges de seguretat reforçats, climatització independent i accés còmode i segur per a tothom.
Una plataforma digital per gestionar les rutes
Paral·lelament a la millora i ampliació de la flota de vehicles, també s'implementarà la plataforma tecnològica BatonRoute -a Osona ja s'utilitza a Torelló- per a la gestió del servei. L'aplicació tindrà diversos beneficis, tant per als Centres de Dia com per a les famílies.
La plataforma permet el seguiment a temps real de les rutes, la visualització de l'estat del vehicle –per exemple, si està en ruta i proper a nosaltres-, el control d'assistència diària dels usuaris –si un usuari no utilitzarà el servei un dia concret, pot avisar a través de l'aplicació-, comunicació directa amb el servei i una millor coordinació en entrades i sortides d'usuaris.
Al mateix temps, ofereix a les famílies o persones cuidadores la confirmació que l'usuari ha arribat al centre, l'avís d'aproximació del vehicle a casa, el sistema per comunicar absències, així com informació transparent sobre l'horari real del servei.
Com a novetat, els viatges ja no es cobraran en efectiu. Usuaris i famílies rebran una notificació que, a partir d'ara, se'ls cobrarà a través del compte bancari, ja que amb l'aplicació quedaran registrats totes els serveis realitzats.