Finalitzen les obres de reurbanització del Portalet de Vic

Un dia històric. Així definia l'alcalde de Vic, Albert Castells, la finalització dels treballs de reurbanització del Portalet el passat divendres, una "transformació" que "marca un abans i un després en la història de la ciutat", deia el batlle vigatà, tot afegint que serà "un pas endavant en el model de ciutat, per a les persones i per a una millor qualitat de vida".
D'aquesta manera, l'Ajuntament ha culminat l'illa de vianants del Portalet, formada per la rambla del Bisbat i la rambla dels Montcada, que enllaça amb la rambla del Passeig i el Parc Balmes.
Castells destacava que la transformació és "molt significativa", sobretot en termes d'accessibilitat i en "la qualitat de vida dels vianants i els veïns".
15 mesos d'obres
El projecte de la nova urbanització de la rambla dels Montcada va iniciar-se el 14 de novembre de 2024, amb un pressupost de més de 2,3 milions d'euros. En un principi, el termini previst per a finalitzar les obres era de 12 mesos, encara que finalment s'han allargat 15 mesos.
L'increment de temps, detallen des del consistori, ha estat degut a les excavacions arqueològiques al carrer de les Adoberies, que s'ha dotat de xarxa de clavegueram en el tram adjacent a la rambla dels Montcada.
Aquestes excavacions "han servit per descobrir millor la història de la ciutat, com la de la muralla i poder confirmar anècdotes que sabíem que hi havia del nostre passat", explicava la regidora d'Urbanisme, Ester Coma.
Una muralla il·luminada
A banda de la reurbanització del sector, les obres també han servit per dotar d'il·luminació la muralla, un element d'interès històric i patrimonial.
El Portalet és un tram estratègic de la ciutat, ja que connecta l'eix del riu amb el nucli històric i equipaments culturals de gran rellevància, com la Biblioteca Pilarin Bayés, les Adoberies o l'Atlàntida.
En un futur, està prevista la rehabilitació de l'Adoberia del Gremi i de l'edifici de les Cavallerisses -actuacions vinculades al Pla de Barris de Vic-, o el nou parc de Genís i Rius per crear "una nova centralitat, un centre que passa a ser molt més gran i que integra el riu i la muralla", deia Castells.
Al mateix temps, l'alcalde de Vic ha anunciat que, en el marc del Mercat del Ram 2026 –del 27 al 29 de març-, està previst presentar nous elements escultòrics que s'instal·laran al Portalet per posar en valor el passat històric i ramader de la capital d'Osona.
Prioritat per a l'accessibilitat
El projecte de reurbanització del Portalet, tal com indiquen des de l'Ajuntament de Vic, ha estat dissenyat per a garantir l'accessibilitat de totes les persones, ja que ara el tram és de plataforma única.
La transformació també ha permès la integració de vegetació i arbrat i zones de descans. "Estem molt satisfets de continuar avançant en la pacificació, en la incorporació de criteris de benestar i de salut a l'espai públic", apunta Castells.
Intervenció arqueològica
A banda de les excavacions a les Adoberies, també s'han fet intervencions arqueològiques a la rambla dels Montcada i s'ha pogut determinar que el tram de la muralla enderrocat a la zona de la plaça Santa Elisabet, la situació de la torre de Sant Francesc, la relació entre el final del pont romànic i l'entrada al Portal de Queralt, així com estructures i canalitzacions relacionades amb les diferents etapes constructives del carrer de les Adoberies.