Com són els nous contenidors de residus que ha començat a instal·lar l'Ajuntament de Vic?

Aquesta setmana s'ha iniciat la instal·lació dels nous contenidors de recollida selectiva en diversos punts de Vic. Les noves estructures, tal com explica l'Ajuntament, aniran col·locant-se esglaonadament durant les pròximes setmanes amb l'objectiu de millorar el reciclatge, optimitzar el servei de recollida de residus i una millor integració en l'espai públic.
En total, es renovaran 1.149 contenidors repartits en 265 àrees diferents, i el consistori detalla que no s'instal·laran als barris on ja funciona el sistema de recollida porta a porta, un model de gestió de residus que es manté on ja s'ha implementat.
Com són els nous contenidors?
Les noves estructures són metàl·liques i de càrrega bilateral, més resistents i permeten una recollida "més eficient i àgil", apunten des del consistori, que detallen que també són ignífugs, un fet que incrementa la seguretat a la via pública i redueix el risc d'incidents.
Els nous contenidors disposen de més capacitat d'emmagatzematge, fet que ajudarà a evitar desdoblaments de deixalles i contribuirà a mantenir els carrers més nets. Incorporen un sistema de pedal per obrir-se, evitant així el contacte directe i millorant la higiene.
També estan pensats per a ser més accessibles amb la possibilitat d'adaptació per a persones amb mobilitat reduïda. Són de disseny "més robust i sense rodes", garantint més estabilitat i més comoditat d'ús. Tanmateix, el disseny contribueix a una millor integració estètica a l'espai urbà.
El canvi "suposa una millora important tant per a la ciutadania com pel servei municipal, ja que facilita el reciclatge, fa ús dels contenidors més còmode i accessible, i contribueix a una ciutat més neta i segura", apunta la regidora de Medi Ambient, Ester Coma.
Bonificacions de la taxa de residus
L'Ajuntament de Vic manté la taxa de residus amb el mateix import que l'any passat i impulsa un sistema de bonificacions que poden arribar fins al 40% de descompte. L'objectiu del consistori és fomentar els hàbits sostenibles i la corresponsabilitat ciutadana per a la correcta gestió dels residus.