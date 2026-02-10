La UVic-UCC posarà en marxa el grau en Dret a partir del curs vinent

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) impartirà el grau en Dret a partir del curs 2026-2027, uns estudis que fins ara eren inexistents a la Catalunya Central. Això elevarà la seva oferta de titulacions oficials de grau fins a les 42.
Els estudis en Dret començaran el setembre de 2026 i oferiran 40 places al Campus Vic -en horari de tarda- i 40 més al Campus Manresa -en horari de matí-. Les dues seus tindran el mateix pla d'estudis i la durada serà de quatre anys, com tots els estudis de grau.
Des de la UVic-UCC asseguren que aquest nou grau dona resposta a una "demana inexistent" a les comarques de la Catalunya Central i a "la necessitat creixent de professionals del dret".
El nou grau té com a objectiu formar professionals del dret amb una base sòlida i actualitzada, capaços d'analitzar, interpretar i aplicar l'ordenament jurídic amb criteri i rigor, i d'afrontar problemes jurídics complexos en entorns canviants.
"El nou grau vol anar més enllà de la capacitació tècnica i vol reforçar el paper social i institucional del dret, coherent amb els principis d'una societat democràtica", explica Josep Burgaya, degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació.
Marc Bernadich, degà de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa, subratlla que s'ha dissenyat "un programa d'estudis per formar professionals capaços d'impulsar canvis, enfortir les institucions i promoure la seguretat jurídica, elements clau per al desenvolupament sostenible i competitiu de qualsevol territori".
Per la seva banda, Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, apunta que "incorporar els estudis de Dret contribueix a consolidar un projecte universitari madur i coherent com és el de la UVic-UCC, amb una clara vocació professionalitzadora".
El grau en Dret seguirà el model de formació propi de la UVic-UCC, basat en el treball en grups reduïts, l'atenció personalitzada i una metodologia pràctica i aplicada a través de la resolució de casos i simulacions, fomentant el contacte amb la realitat professional. També inclourà assignatures optatives vinculades als grans reptes socials, jurídics i tecnològics actuals, i tindrà una clara vocació territorial sense renunciar a la mirada global.
L'augment de la regulació i la complexitat normativa actual fan que els perfils jurídics siguin cada vegada més necessaris. Segons dades de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) de 2024, el 88% de les persones graduades en Dret tenen feina tres anys després de titular-se i set de cada deu treballen en tasques vinculades directament als seus estudis. A més, el 56% de les entitats ocupadores declaren tenir dificultats per trobar professionals del Dret amb les competències necessàries.