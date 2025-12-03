La UVic-UCC vol oferir el grau de Veterinària a partir del setembre de 2028

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) està fent un estudi per valorar la viabilitat d'oferir el grau de Veterinària a la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, amb una facultat pròpia.
De moment, no hi ha una data oficial d'implantació, tot i que la previsió seria començar el nou grau el setembre de 2028. Segons informa la universitat, aquest pas respon a la voluntat de donar resposta a necessitats formatives i socials detectades tant al territori com al conjunt del país.
El projecte compta amb el suport del Consell Empresarial d'Osona (CEdO), que ha expressat la manca de professionals veterinaris en el sector agroalimentari i en altres àmbits estratègics. La nova facultat aniria acompanyada d'una clínica veterinària.
Actualment, Catalunya només disposa de dues facultats de Veterinària, una a la Universitat Autònoma de Barcelona i l'altra a la Universitat de Lleida, totes dues públiques.
Segons ha exposat la UVic-UCC, molts estudiants catalans "es veuen obligats a marxar fora de Catalunya per formar-se, amb el risc que no acabin tornant".
El projecte de la universitat osonenca, asseguren, "contribuiria a equilibrar territorialment l'oferta universitària", tenint en compte que a la Catalunya Central no hi ha cap centre que ofereixi aquests estudis. La idea és que a la nova facultat s'hi puguin formar anualment 80 veterinaris per promoció.