Regalar joguines lliures de sexisme, el gran repte de Nadal

Arriba Nadal i els més petits de la casa, nerviosos i emocionats, trien els regals que volen que els faci cagar el Tió i que els portin els Reis Mags. Sovint, aquest fet es converteix en un trencaclosques pels adults, que han d'investigar i decidir amb quines joguines obsequiaran els menuts de la casa.
Els infants, que no són conscients dels rols de gènere als que estem exposats d'ençà que naixem, sovint se senten atrets per joguines estereotipades que els predisposen a adoptar certes conductes i construir-se expectatives que reforcen les bases de la desigualtat social i els confereixen una visió del món allunyada de la realitat.
És per aquest motiu que resulta crucial fomentar un oci infantil inclusiu, creatiu i divers. Tot i això, encara hi ha qui creu que les nines són per les nenes i els cotxes pels nens, i de fet, els catàlegs de les grans marques de joguines i l'organització de les seves botigues, sovint contribueixen a perpetuar les desigualtats de gènere i la discriminació cap a diversos grups de població vulnerable a través del joc.
"A casa no diferenciem entre si ets nena o nen a l'hora d'escollir les joguines"
La Joana i l'Oriol expliquen que, la Júlia, la seva filla de tres anys, encara és petita "i se sent atreta pels colors de qualsevol joguina, li agrada mirar contes, jugar amb nines i també amb cotxes". No creuen que hi hagi joguines sexistes, sinó que "és la presentació i la promoció el que sí que ho és".
La Paula i en Joan són els pares de la Clàudia, una nena de quatre anys. Per Nadal, la petita demana "alguns instruments musicals, un joc de construccions i pintures" i subratllen que intenten que tingui "qualsevol tipologia de joguina que pugui acompanyar-la en el seu creixement sense distingir entre sexes". Amb tot, reconeixen que aquesta labor és complicada perquè "les botigues de joguines continuen classificant els joguets passant sense tenir en compte aquests valors". El pare insisteix que "a casa no funciona el fet de diferenciar entre si ets nena o nen a l'hora d'escollir les joguines, tenim cuinetes i nines, però també pilotes, cotxes i bicicletes".
El cas de l'Àlex i la Maite és diferent. Ens detallen que, en Pau, el seu fill de sis anys "no pot evitar" sentir-se atret per "la secció de joguets masculinitzats, com cotxes o videojocs". Amb tot, no s'hi oposen: "Deixem que jugui amb el que vulgui, sempre marcant límits" i afegeix que "no li podem prohibir, però sí que intentem parlem molt amb ell perquè no es construeixi unes expectatives i uns valors erronis de com ha de ser la societat i el seu futur".
Quins requisits ha de tenir una joguina per ser inclusiva i lliure de sexisme?
En Xavier Giménez, consultor especialitzat en gènere i drets humans, detalla que, a trets generals, perquè un joguet fomenti un oci infantil inclusiu "ha d'estar lliure d'estereotips, és a dir, no representar només els cànons de bellesa que dicta el patriarcat, o béns materials propis de les classes dominants, ni tampoc hauria d'estar subjecte als rols de gènere tradicionals".
En aquesta línia, Giménez explica que, aquesta joguina, hauria de "representar la diversitat que existeix al món real", per exemple, "ensenyant els diferents colors de pell o els diferents tipus de cossos".
En definitiva, una joguina inclusiva i lliure de sexisme, diu el consultor, "ha de representar la realitat social de forma molt més àmplia i normalitzada, i no ha de crear falses expectatives als infants al voltant del què s'espera que siguin".
Publicitat no sexista de joguines
L'1 de desembre del 2022 va entrar en vigor un nou codi deontològic de publicitat no sexista. El document dictamina que s'ha d'evitar l'emissió d'anuncis de joguines que perpetuïn els rols de gènere tradicionals, sinó que la publicitat de jocs i joguets ha de promoure una imatge plural i lliure d'estereotips entre els menors.
Per posar un exemple, no s'haurien d'emetre anuncis de cuinetes o nines únicament protagonitzats per a nenes. L'objectiu és que la publicitat destinada a la infància fomenti la igualtat i sigui constructiva.
El codi implementat l'any 2022 va ser fruit de l'acord entre el Ministeri de Consum i l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ) i Autocontrol, organisme independent que regula la indústria publicitària a Espanya. La mesura pretén lluitar contra l'associació de les joguines dels infants amb els rols dels adults, i busca generar en els més menuts una imatge plural, igualitària i lliure d'estereotips, evitant així la reproducció dels rols de gènere i de la discriminació que imperen en la nostra societat.