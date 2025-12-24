Patges i patgesses reials als barris de Vic: quan, com i a on?

Comença el compte enrere per a l'arribada dels Reis d'Orient a Vic. La nit més màgica de l'any, la del 5 al 6 de gener, és el moment en què Ses Majestats desfilen pels pobles i ciutats d'arreu del país per a saludar i portar obsequis per a tothom. Abans, però, és el torn dels seus fidels ajudants, els patges i les patgesses reials que, com cada any, recolliran les cartes de la mainada per a preparar el repartiment de regals.
A Vic, arribaran esglaonadament durant els dies previs a la gran cavalcada de Reis i recorreran tots els barris de la ciutat perquè els més menuts puguin entregar les seves llistes de desitjos.
A continuació, una guia-recull dels dies, llocs, hores i activitats de l'estada dels patges i les patgesses reials a la capital d'Osona:
- El patge Otger serà a la ciutat el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre. Concretament, rebrà a la ciutadania al Centre Cívic Can Pau Raba entre les 12 hores i les 13 hores del migdia.
- La patgessa Guspira arribarà a la capital d'Osona el 27 de desembre i s'establirà al Parc d'Occitània de les 17:30 hores a les 18:30 hores de la tarda.
- El patge Llucià serà a Vic el 30 de desembre: arribarà a les 17:30 hores de la tarda a la Casa Fontcoberta.
- El patge Jawad arribarà a la ciutat el dia 1 de gener de 2026 i, a partir de les 18 hores esperarà a la ciutadania al Centre Cívic de la Serra-de-senferm.
- El patge Remei serà a la capital d'Osona per a recollir les cartes pels Reis d'Orient el 2 de gener. De les 17 hores a les 19 hores del vespre s'ubicarà a la plaça Pilarin Bayés, al Centre comercial Vic2.
- La patgessa Carmesina també arribarà a Vic el 2 de gener: a partir de les 18 hores serà al Centre Cívic Mossèn Guiteras.
- I el repertori no acaba aquí: el patge Gregori serà a la ciutat per a saludar a la mainada i recollir les seves cartes el 3 de gener, a partir de les 17 hores al Centre Cívic Plaça d'Osona.
- Tampoc hi faltaran el patge Rusconi i la patgessa Elisea. La seva presència tindrà lloc els dies 1 de gener -de 18 a 20 hores-, el 2 de gener -de 17 a 20 hores- i el 3 de gener -de 18 a 20 hores-, a la Casa Masferrer i al Palau Bojons respectivament.
Tanmateix, val la pena recordar que el 27 de desembre a les 18 hores es farà l'encesa del Fanalet de la Ciutat. L'activitat arrencarà a la plaça Don Miquel de Clariana amb Cançons per a la Nit de Reis, a càrrec de Jaume Barri. A continuació iniciarà la rua encapçalada pel fanalet, el qual es penjarà al costat de l'Ajuntament, al carrer Ciutat, fins que acabin les festes de Nadal.