Els fets delictius baixen un 10% a Vic

En només 12 mesos -de gener a gener-, els fets delictius a Vic han caigut un 10%. Aquesta és una de les dades que ha volgut destacar l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, durant la presentació del balanç en seguretat del 2025. En concret, els delictes van caure un 7% al llarg de l'any passat, malgrat un inici d'any "complicat". Els furts són els delictes més habituals a la capital d'Osona, encara que també van reduir-se un 5% respecte del 2024.
De les dades també en destaca que gairebé la meitat dels fets delictius que passen a la ciutat es resolen. En aquesta línia, les detencions van pujar un 5% i se'n van fer un total de 552, la majoria executades per la Guàrdia Urbana.
Entre les qüestions que més preocupen al govern vigatà i als cossos de seguretat hi ha les organitzacions i grups criminals que operen a la ciutat, així com les ocupacions d'habitatges -durant el 2025 se'n van frustrar 44- o els establiments comercials i de restauració que no compleixen la normativa o realitzen activitats il·legals -el darrer any s'han realitzat 161 inspeccions, algunes de les quals han acabat amb el tancament de locals-.
"La seguretat és una prioritat del govern de Vic", remarca el batlle vigatà, que tot i que apunta que les dades són relativament positives, insisteix que "no podem cantar victòria perquè estem lluny del nostre objectiu".
Els furts, el delicte amb més incidència a Vic
La tendència a la baixa dels fets delictius a Vic és una realitat: el 2025 van baixar un 7% -se'n van registrar un total de 3.000- i, per ser més exactes, en 12 mesos -del gener de 2025 al del 2026- la davallada ja és del 10%.
Entre els delictes més habituals a la capital d'Osona hi ha el furt: tot i que les dades mostren una caiguda d'aquesta tipologia del 5%, se'n van registrar un total de 1.000 al llarg del 2025. Dins del capítol de delictes contra el patrimoni també destaquen les estafes o els robatoris amb força, que pugen.
Pel que fa als delictes contra les persones, aquests cauen un 9% respecte de l'any anterior. En aquest sentit, les autoritats insisteixen en el fet que els preocupen els delictes sexuals, tot i que subratllen que, a Vic, s'han resolt el 100% dels casos, que es van donar dins de la llar i entre persones conegudes.
En la tipologia de fets delictius contra la seguretat viària, les dades posen de manifest que s'han reduït un 9%. En aquesta línia, des del govern de la ciutat destaquen que les mesures de pacificació que s'han aplicat els darrers mesos estan funcionant.
Així i tot, aquest dimecres ha mort un home de 92 anys en ser atropellat mentre travessava un pas de vianants de la plaça Divina Pastora. És la primera víctima mortal per aquesta causa a Vic des del novembre del 2019.
També continua el treball per a fer complir les ordenances i endreçar el tema dels patinets. Des de la passada tardor, la Guàrdia Urbana de Vic ha incorporat els drons per a fer front a les actituds incíviques a l'hora d'utilitzar aquest mitjà de transport, una mesura que "funciona" i, prova d'això, és que en el que portem de 2026 ja s'han fet una trentena de denúncies. "Hem de trobar l'encaix entre el vianant i el patinet", insisteix la regidora de Seguretat i Convivència, Elisabet Franquesa.
Pel que fa als delictes contra l'ordre públic, han pujat fins als 36 casos, vuit dels quals han acabat en detencions.
L'Ajuntament de Vic també té la banya posada en el fet que comerços i locals de restauració complexin la normativa. En aquest sentit, s'han realitzat 161 inspeccions en activitats econòmiques de la ciutat -el 2024 se'n van fer 101-: entre les dades en destaca que a una quinzena d'establiments se'ls han obert mesures cautelars –alguns han acabat tancant-, o que s'ha retirat la llicència a diverses parades del mercat de Vic.
Les ocupacions d'habitatges, al punt de mira
Capítol a part per les ocupacions d'habitatges, una de les qüestions que més preocupen al govern municipal. Al llarg del 2025 s'han aturat un total de 44 ocupacions, 23 de les quals just abans que es produïssin, i en 21 casos s'han desallotjat els habitatges un cop les persones ja hi havia entrat. En aquests moments, encara hi ha una quinzena d'ocupacions consumades a les quals l'Ajuntament assegura que "hi està treballant". "Una ocupació és il·legal i no la podem permetre de cap manera", insisteix la regidora de Seguretat i Convivència, Elisabet Franquesa.
També preocupen els infrahabitatges, espais utilitzats com a residència, però que no compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat. En aquesta línia, durant el 2025 el consistori vigatà va obrir un total de 58 expedients per sospita d'infrahabitatge: 33 continuen en marxa, mentre que vuit espais van ser desallotjats per ordre judicial i 16 es van desallotjar a través d'un procés de mediació.
El problema de la multireincidència
L'alcalde de Vic, Albert Castells, ha celebrat l'aprovació de la llei de la multireincidència. De fet, n'ha estat un ferm defensor des del primer moment i, fins i tot, ha viatjat en més d'una ocasió a Madrid per mostrar el seu suport a Junts, la formació que representa: "Satisfet que s'hagi aprovat i esperem que aviat es vegin els resultats".
A Vic, en els últims dos anys, nou persones han acumulat un total de 106 detencions. La majoria de les vegades han acabat en llibertat i, en només dos casos, han passat un breu període de temps a la garjola. "S'ha d'acabar amb aquesta impunitat", reitera Castells.
En aquesta línia, el batlle ha posat en valor els dos operatius Kanpai contra la multireincidència que s'han desplegat a la ciutat durant el 2025 i anima a Departament d'Interior a fer-ne més. Al mateix temps, denuncia la manca de recursos en matèria de seguretat per la comarca d'Osona. Tanmateix, posa en valor la col·laboració ciutadana, sense la qual, ha dit, "no ens en sortirem".
Més percepció d'inseguretat
Tot i que la tendència és positiva, la percepció d'inseguretat entre la població és cada cop major. Així ho ha reconegut l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic, Antoni Jurjo. Ha detallat que des del cos han incrementat la seva presència als carrers, fins al miler de patrullatges a peu durant el 2025.
Jurjo ha remarcat que la Guàrdia Urbana hauria d'actuar com a col·laboradora d'altres cossos de seguretat, però que la manca de recursos al territori fan que, sovint, "siguem l'actor principal".
En aquesta línia, durant el darrer any un total de 168 detencions i ha investigat a 578 persones. Sense anar més lluny, aquest dilluns s'ha detingut a una persona a Vic que hauria comès dos robatoris a la Bisbal d'Empordà i un altre a Granollers.