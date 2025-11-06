La Guàrdia Urbana de Vic ha interposat més de 300 sancions a patinets durant el 2025

Durant el 2025, la Guàrdia Urbana de Vic ha immobilitzat desenes de patinets elèctrics i ha interposat més de 300 sancions a conductors que no compleixen la normativa.
"La problemàtica dels patinets a l'espai públic és un dels temes que més ens preocupa com a govern", diu l'alcalde de Vic, Albert Castells. A través d'un vídeo a les xarxes socials de l'Ajuntament, el batlle remarca que estan treballant "per posar ordre al desori dels patinets" en voreres o carrers i detalla que utilitzem "totes les eines" que estan al seu abast.
A partir del gener de 2026, la Direcció General de Trànsit exigirà que tots els patinets elèctrics que es desplacin pels carrers de pobles i ciutats tinguin una assegurança obligatòria de responsabilitat civil per circular de forma legal. Al mateix temps, la nova normativa també farà que sigui necessari un certificat de circulació o una etiqueta identificativa o matrícula.
En aquest sentit, Castells espera que els canvis anunciats per DGT "ens permetin fer el treball definitiu per posar ordre en la circulació de patinets a la ciutat".
Per la seva banda, la regidora de Seguretat i Convivència, Elisabet Franquesa, detalla que la Guàrdia Urbana de Vic ha incorporat els dos drons dels quals disposa la unitat aèria "en la persecució dels patinets".
Des del govern vigatà demanen a la ciutadania "responsabilitat en l'ús" d'aquest vehicle i insisteixen en el fet que continuaran treballant "per garantir la seguretat" de tothom.