22 de desembre de 2025

Societat

Enxampen a Gurb un conductor que estava sota els efectes de l'alcohol i circulava amb les rodes punxades

Els Mossos d'Esquadra l'investiguen penalment

  • El cotxe interceptat a Gurb en el marc d'un control d'alcoholèmia.

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 09:59

Els Mossos d'Esquadra investiguen penalment el conductor d'un vehicle que circulava sota els efectes de l'alcohol i amb dues roda punxades.

En concret, la policia catalana va interceptar el vehicle en un control d'alcoholèmia a Gurb, a la carretera B-521, aquest cap de setmana.

En aturar el vehicle van observar que tenia dues rodes punxades. En fer la prova d'alcoholèmia al conductor, aquest va donar positiu amb 0,97 mg/l.

Al mateix temps, les condicions meteorològiques eren força adverses, ja que la carretera estava afectada per una boira espessa.

 

