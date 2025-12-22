Enxampen a Gurb un conductor que estava sota els efectes de l'alcohol i circulava amb les rodes punxades

Els Mossos d'Esquadra investiguen penalment el conductor d'un vehicle que circulava sota els efectes de l'alcohol i amb dues roda punxades.\r\n\r\nEn concret, la policia catalana va interceptar el vehicle en un control d'alcoholèmia a Gurb, a la carretera B-521, aquest cap de setmana.\r\n\r\nEn aturar el vehicle van observar que tenia dues rodes punxades. En fer la prova d'alcoholèmia al conductor, aquest va donar positiu amb 0,97 mg/l.\r\n\r\nAl mateix temps, les condicions meteorològiques eren força adverses, ja que la carretera estava afectada per una boira espessa.\r\n\r\n\r\n\r\n👮‍♀️ En un control d'alcoholèmia a Gurb (B-521), aturem un vehicle amb les dues rodes punxades.\r\n\r\nInvestiguem penalment el conductor per trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques 0,97 mg/l i evitem que continuï la marxa per una carretera afectada per la boira. 🌫️ pic.twitter.com/wlwjzbOawC\r\n— Mossos (@mossos) December 21, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n