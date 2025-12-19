10 detinguts en un operatiu contra el tràfic de drogues a Vic

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres 10 persones durant un operatiu de salut pública per combatre el tràfic de drogues al carrer de la Guixa a Vic.\r\n\r\nLa policia ha començat els registres a dos quarts de set del matí i ha acabat a les dotze del migdia. La investigació continua oberta i no descarten que hi pugui haver més detencions.\r\n\r\nL'operatiu arriba tot just una setmana després del desplegament del Pla Kanpai contra la multireincidència a Vic i Manlleu, en el marc del qual van detenir-se set persones per estrangeria, van interposar-se 22 denúncies administratives i sis de trànsit, dos patinets intervinguts i quatre entrades a establiments.\r\n