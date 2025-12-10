10 de desembre de 2025

Societat

Detinguts a Gurb després de ser enxampats amb una moto robada al maleter

Els Mossos els van interceptar en un control de pas a la C-25

  • Imatge de la moto robada a Barcelona. -

Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 14:45
Actualitzat el 10 de desembre de 2025 a les 15:20

Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos individus que portaven una moto robadaBarcelona al maleter del cotxe. En concret, la policia catalana els ha enxampat en un control de pas a la C-25 a Gurb.

Segons fonts policials, en el marc de l'operatiu, els agents van veure com un vehicle que s'apropava al control reduïa la velocitat sobtadament.

En ser aturats, tant el conductor com l'acompanyant van mostrar-se molt nerviosos. Els agents van procedir a l'escorcoll del vehicle i, en el maleter de la furgoneta, van trobar-hi una moto que havia estat robada a Barcelona.

D'aquesta manera, els dos individus van quedar detinguts.

 

