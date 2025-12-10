Detinguts a Gurb després de ser enxampats amb una moto robada al maleter

Els Mossos d'Esquadra han detingut a dos individus que portaven una moto robada a Barcelona al maleter del cotxe. En concret, la policia catalana els ha enxampat en un control de pas a la C-25 a Gurb.\r\n\r\nSegons fonts policials, en el marc de l'operatiu, els agents van veure com un vehicle que s'apropava al control reduïa la velocitat sobtadament.\r\n\r\nEn ser aturats, tant el conductor com l'acompanyant van mostrar-se molt nerviosos. Els agents van procedir a l'escorcoll del vehicle i, en el maleter de la furgoneta, van trobar-hi una moto que havia estat robada a Barcelona.\r\n\r\nD'aquesta manera, els dos individus van quedar detinguts.\r\n\r\n\r\n\r\nMentre fem un control de pas a la C-25 a Gurb, un vehicle s'apropa i, en veure'ns, redueix la velocitat de manera sobtada.\r\n\r\nTant el conductor com l'acompanyant es mostren nerviosos. En el maleter de la furgoneta els trobem una moto robada a Barcelona. Els detenim. pic.twitter.com/Aytkrdw1NZ\r\n— Mossos (@mossos) December 9, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n