El Patronat de la Fundació Universitària Balmes aprova un pressupost de 69,6 milions d'euros pel curs 2025-2026

El plenari del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, ha aprovat el nou pressupost pel curs 2025-2026. Els comptes assoleixen un volum total d'ingressos de 69,6 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 5% respectes dels números de l'any passat.
Precisament, també s'ha liquidat el pressupost del curs 2024-2026, amb 66 milions d'euros, que s'ha tancat amb equilibri. De la quantitat total, el 44% van procedir de les matricules de graus (29 milions d'euros); un 19% de l'aportació pública de la Generalitat de Catalunya (12,5 milions d'euros); i un 14,5% de la recerca u la transferència de coneixement (9,6 milions d'euros).
Per aquest curs 2025-2026, les inversions se situen en 1,5 milions d'euros i es destinen, principalment, a la posada en marxa de nous espais, com l'edifici del Mil·lenari, que permet a la UVic créixer en espai i acull l'Escola de Postgrau, l'Escola de Doctorat i l'Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI).
També l'espai docent ubicat a l'Hospital Universitari de Vic -destinat als estudiants dels raus en Infermeria i Medicina- i l'espai de la Cantonada, que dota de noves aules docents a l'entorn de Miramarges.
Al mateix temps, un altre paquet d'inversions es dedicarà a l'execució d'actuacions de sostenibilitat energètica, com la instal·lació de plaques solars o la millora i ampliació del sistema d'aire condicionat.
El curs passat es van executar inversions per un import d'1,7 milions d'euros, que es van destinar a millorar espais docents, a dotar els edificis de Miramarges de nous aularis, a millorar l'exterior de la zona esportiva, a crear nous laboratoris i a adquirir robots de simulació.
També es van dur a terme millores a la seu de Granollers i a l'exterior de l'edifici de Can Baumann. Així mateix, el pressupost va incloure una partida destinada a l'ampliació del Centre Tecnològic BETA, que va estrenar nous espais el gener passat, i a la posada en marxa d'un nou portal de recerca per a la UVic-UCC.
Ratificació de càrrecs i nomenaments
El Patronat de la FUBalmes ha nomenat cinc nous patrons i patrones:
- Joan Manel Serra Arenas, que ocupa el càrrec com a alcalde de Puigcerdà, en substitució el seu predecessor, Jordi Gassió Borràs.
- Marçal Ortuño Jolis, com a president del Consell Comarcal d'Osona, en substitució de Gerard Sancho Vilalta.
- Xat Capellas Herms, com a nova representant del personal docent i investigador (PDI), en substitució d'Ana Palomo Chinarro.
- Montserrat Fontarnau Rovira, com a representant del personal tècnic, de gestió, i administració i serveis (PTGAS), en substitució de Sergi Domínguez.
- Francesc Ensenyat Bibiloni, director general del centre adscrit ESERP, que ha estat nomenat patró en substitució d'Elisabet Plantada Miguel, de BAU Centre Universitari d'Arts i Disseny.
També s'ha donat llum verda a la renovació com a patró de l'exrector de la UVic-UCC David Serrat Congost i s'ha fet constar la finalització del mandat de la també exrectora Assumpta Fargas Riera i del president del Consorci Hospitalari de Vic, Antoni Molas Casas, com a representants de la societat civil.
Tanmateix, el Patronat ha ratificat les decisions preses a la Comissió Executiva de designar Cristina Taverner Ribas com a degana de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava i ha validat l'assignació d'Oriol Guixà Arderiu i la renovació de Marc Soler Fàbregas, Miquel Vilardell Tarrés i Pere Soley Bach com a patrons de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) a proposta de la FUBalmes.
Pla estratègic, Pla d'igualtat i una nova càtedra
El director general de la FUBalmes, Jordi Baiget, i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, han presentat els informes respectius. Baiget ha informat els patrons de l'estat de redacció del pròxim Pla estratègic de la UVic-UCC per al període 2026-2030, en el qual s'està treballant i que vol reforçar la cohesió de les quatre fundacions de la UVic-UCC.
Al mateix temps, el plenari ha donat llum verda al nou Pla d'igualtat de la FUBalmes per al període 2026-2029, juntament amb la ratificació del Protocol de prevenció i reparació en els supòsits d'assetjament a la UVic-UCC.
També s'ha aprovat la creació de la Càtedra Sonar-Salut i Prevenció en l'Esport i l'Activitat Física, que donarà resposta a la necessitat creixent de millorar la salut i la seguretat en la pràctica esportiva d'infants i joves, uns col·lectius amb una incidència alta de lesions, accidents i malalties.
La UVic-UCC hi participa a través del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) i de la Fundació Privada Elisava i també hi prenen part l'Hospital Sant Joan de Déu, el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya, i l'Osteoarthritis Foundation Internacional. Javier Peña, director del CEEAF, en serà el director científic, i Joshua Colomer i Gil Rodas, codirectors executius.