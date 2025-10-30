La UVic-UCC supera per primera vegada els 14.000 estudiants matriculats

La UVic-UCC ha superat per primera vegada els 14.000 estudiants matriculats en el conjunt de les titulacions oficials que imparteix, una xifra que suposa un augment del 6% respecte del curs passat i un creixement sostingut del 30% durant els darrers cinc anys. En concret, són 14.043 persones matriculades aquest curs 2025-2026.
Pel que fa als estudiants de nou accés, aquestes assoleixen la xifra de 4.482, el que representa un 10% més que l'any anterior. D'aquests, 3.640 s'han matriculat per primera vegada en algun dels graus que imparteix la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya: al Campus Vic en són 1.639; al Campus Manresa, 649; al Campus Medicina, 260; i al Campus Barcelona, 261.
El 50% dels alumnes que s'han matriculat per primera vegada a la UVic-UCC procedeixen de les comarques centrals -Osona, Lluçanès, Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès- i de les àrees pròximes, com la Garrotxa, el Ripollès, el Vallès Oriental i la Selva.
Entre els graus amb més bona acollida per part dels alumnes de nou accés hi ha el de Global Studies, Educació Social, Màrqueting i Comunicació Empresarial o Gestió de la Societat Digital.
Tanmateix, les dades de matrícula total de grau revelen que, aquest curs 2025-2026, la universitat compta amb 12.619 estudiants: 5.679 al Campus Vic; 2.315 al Campus Manresa; 835 al Campus Medicina; i 1.077 al Campus Barcelona (Elisava).
En el centres adscrits a la universitat, els estudiants de grau sumen 2.119 persones; i 594 estudiants cursen el grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades que s'imparteix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya.
Entre altres dades, ressalta que un 70% dels alumnes matriculats en algun dels estudis oficials, han escollit en primera opció la UVic-UCC o que el Campus Medicina ha incrementat un 11% el nombre d'estudiants matriculats.
Com a novetats pel curs 2026-2027, hi ha l'inici del nou grau en Dret o la graduació de la primera promoció d'Audiologia General, els primers de tot l'Estat espanyol.
Josep Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, considera que el creixement en l'àmbit de la docència s'explica, entre altres coses, "per l'aplicació d'una metodologia pròpia que garanteix la qualitat acadèmica", entre les quals "posar l'estudiant al centre de la formació i vetllar pel seu benestar, oferir un sistema de tutorització personalitzat als estudiants, disposar d'unes instal·lacions modernes o establir l'obligatorietat d'unes pràctiques curriculars".
Baños també remarca que la UVic-UCC juga un paper dinamitzador del territori al costat de les empreses de l'entorn més proper: "Escoltem les seves necessitats i, amb les nostres titulacions, formem els futurs professionals que disposaran de les habilitats i els coneixements transversals i multidisciplinaris clau per poder fer front als reptes de futur d'aquest teixit productiu".
Balanç de CFGS, màsters i doctorats
A més dels graus universitaris, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya també imparteix altres estudis oficials, com els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), màsters i doctorats.
Aquest curs 2025-2026, els CFGS compten amb un total de 253 estudiants de nou accés, una xifra que representa un augment del 17% en comparació a l'any passat –en total, els CFGS sumen 459 persones matriculades-.
En màsters oficials, hi ha 510 estudiants de nou accés –la xifra total és de 606-, mentre que en els estudis de doctorat, enguany han començat 79 nous estudiants i ja n'hi ha 359 que estan seguint algun dels 10 programes de l'Escola de Doctorat.