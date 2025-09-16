La UVic-UCC reforça l'atenció psicològica davant l'augment de consultes de salut mental dels estudiants

La UVic-UCC ha reforçat els recursos per atendre l'augment de les consultes en salut mental del seu alumnat. El servei va començar posant el focus en les tècniques d'estudi. Després de la pandèmia, però, es va detectar una "demanda creixent" en salut mental, el que interpreten com un "reflex dels problemes de la societat".
Dels 202 estudiants atesos el curs 2021-22, la xifra s'ha doblat fins als 436 el curs passat. Entre els motius de la consulta hi ha les tècniques d'estudi, però també la gestió d'emocions, l'ansietat, les relacions afectives i el dol. La universitat ofereix quatre sessions personalitzades gratuïtes i, en cas que sigui necessari, es deriva a la sanitat pública.
L'atenció individualitzada, que inclou àmbits que van des de les tècniques d'estudi fins al suport emocional, ha anat en augment. En els últims quatre anys, s'han doblat els estudiants atesos: de 202 s'ha passat a 436. La pandèmia va ser un punt d'inflexió: "Vam veure que teníem molts estudiants que necessitaven ajuda, que es trobaven sols i que necessitaven més recursos per gestionar les emocions, alguns amb problemes mentals greus i, fins i tot, intents de suïcidi". Així ho explica a l'ACN la vicerectora d'Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC, Àngels Pinyana.
Amb el temps, han experimentat una "demanda creixent" d'aquesta atenció personalitzada. Per al centre universitari, és el "reflex del que passa a la societat" amb els mateixos problemes. "En els últims anys hem augmentat aquest suport en àmbits com la gestió de les emocions, el dol per la mort d'algun familiar o també problemes d'ansietat", detalla. Una ajuda que també s'ha transmès als mateixos professors perquè "sàpiguen com ajudar-los" en cas de detectar algun indici.
Els casos més extrems són els d'intent de suïcidi o pensaments suïcides. Els més greus es deriven al Consorci Hospitalari de Vic per abordar-ho amb la màxima celeritat. "Era un tema tabú fins ara, i ara tenim més casos d'estudiants que demanen ajuda, però això no vol dir que n'hi hagi més que fa uns anys, senzillament és perquè es visibilitza més", assenyala.
En l'últim any, per exemple, van tenir 39 casos de salut mental, alguns d'intencions suïcides. I pel que fa als assetjaments entre alumnes, en van detectar quatre. Per a la representant del centre, però, no es pot menystenir: "Són casos que tenen molt ressò", admet.
Des del centre defensen que la salut mental és un dels factors determinants per a l'èxit acadèmic. "Nosaltres també tenim responsabilitats, i per això, hi posem més recursos", subratlla.
Un equip multidisciplinar
Els alumnes que volen sol·licitar el servei individualitzat ho han de fer a través del web. Seguidament, se'ls dona hora per una entrevista i a partir d'aquí comença l'acompanyament. En el cas de salut mental, el servei inclou fins a quatre sessions gratuïtes i, en cas d'haver-se d'allargar, es deriva ja al circuit de la sanitat pública.
L'equip de professionals està format per una coordinadora que és psicòloga, una psicopedagoga, una terapeuta ocupacional i dos estudiants de psicologia en pràctiques, un més que el curs passat. També compten amb el suport dels professors del grau de Psicologia com a grup d'experts.
Si es creu convenient, també s'organitzen tallers i activitats grupals per col·lectius que comparteixen les mateixes necessitats, com és el cas dels estudiants de doctorat. "Hem vist que necessiten una atenció específica, perquè estan sols, fent la tesi, i necessiten el suport grupal per saber gestionar emocions i com abordar el fet de fer recerca, en alguns casos per primera vegada i per ells mateixos".
En xifres globals, els tallers també han crescut molt i alguns s'han dirigit específicament al professorat, amb temes com l'acompanyament a víctimes d'assetjament. En dos anys, s'ha passat de set a 21 tallers de grup i de 61 assistents a 326. Entre els temes que s'han treballat hi ha Convertir l'ansietat en aliada, Primers auxilis en salut mental o Sessió de reflexió de suïcidi.
L'atenció personalitzada també preveu l'acompanyament d'alumnes amb algun tipus de discapacitat per ajudar-lo en el seu dia a dia.