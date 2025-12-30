Les notícies més llegides del 2025 a Osona i el Lluçanès

Poques hores abans de tancar el 2025, a Osona.com fem repàs de les informacions més llegides de l'any. Els successos encapçalen el rànquing de les més consultades, però també hi tenen un paper destacat les notícies relacionades amb els fenòmens meteorològics, la política osonenca -especialment la vigatana- o informació de servei. A continuació, 12 mesos en 12 notícies:
Gener: primera nevada de la temporada
La informació del temps sol tenir èxit entre els lectors, sobretot en un context de canvi climàtic on cada vegada abunden més els fenòmens extrems. En aquest cas, la notícia sobre la primera nevada de la temporada a Osona i el Lluçanès, la notícia més llegida del gener de 2025.
Febrer: judici per un accident mortal que va commoure la comarca
El segon mes de l'any arrencava amb el judici contra l'acusat d'un accident de trànsit mortal a la C-17 l'any 2018, on va morir una menor d'edat. Aquell succés va commoure la comarca i, prova d'això, és que la informació més consultada del febrer va ser la relacionada amb la declaració dels mossos d'Esquadra que van acudir al sinistre.
Març: xoc frontal a la C-25
El mes de març, la notícia més llegida va ser la de la mort d'una dona embarassada i la seva parella en un xoc frontal a la C-25 a Gurb la nit de Carnaval.
Abril: el mes dels amants de la bona teca
La gastronomia també ha tingut protagonisme durant el 2025. Una mostra va ser a l'abril, quan la informació més consultada va ser la dels restaurants d'Osona recomanats per a la Guia Michelin de l'any 2025. Bon profit!
Maig: atropellament a Torelló
Més successos: el maig, la notícia amb més lectures va ser la d'un atropellament d'un avi i els seus dos nets a Torelló. L'accident va tenir lloc a l'avinguda Joan Maragall, en un pas de vianants. L'home va ser traslladat en estat greu a l'hospital.
Juny: bretolada a la Crida de la Festa Major de Vic
Juny és sinònim d'estiu, vacances, Sant Joan i, en el cas de Vic, de l'arrencada de la Festa Major. Si bé enguany la festivitat vigatana ha estat marcada per la polèmica amb el Bisbat, la notícia més llegida d'aquest mes l'any va ser sobre la Crida: un home va llançar gas pebre entre la multitud durant la festivitat i una desena de persones van requerir atenció mèdica.
Juliol: denúncia ciutadana
Les històries de vida i de superació ens ajuden a veure el món que ens envolta d'una altra manera. Un d'aquests relats és el de Marc Roma, fill del famós pilot Nani Roma. El jove de 15 anys va patir un greu accident de motocròs el maig del 2024 que el va deixar paraplègic. Les seves ganes d'aconseguir tornar a caminar i fer vida normal ja van commoure l'audiència i, el juliol d'aquest 2025, va tornar a regirar els lectors amb una història de denúncia: les famílies de l'institut de Prats de Lluçanès feien públic que 37 estudiants de 2n de batxillerat hauran d'encabir-se el pròxim curs en una aula de 50 metres quadrats perquè Educació no permet al centre desdoblar els grups. Entre els alumnes afectats hi ha Marc Roma, i la demanda es va fer viral.
Agost: Pilarin Bayés mai falla!
Pilarin Bayés no podia faltar en el rànquing de les informacions més llegides de l'any. L'agost del 2025, la ninotaire vigatana delitava a l'audiència amb un recopilatori amb els seus millors moments tirant-se a la piscina. Recordem que, any rere any, la famosa dibuixant comparteix amb els seus seguidors el primer bany de la temporada estiuenca, una acció que enguany no ha pogut fer a causa d'un problema facial del qual s'estava tractant.
Setembre: una de metges i metgesses
La incorporació de la sisena generació de metges de la família Bayés de Vic va ser la informació més destacada del setembre. La nissaga mèdica vigatana, amb més de 160 anys d'història, ha incorporat a l'equip el neuròleg Iker Elosua Bayés, qui fins ara ha centrat la seva activitat clínica i investigadora en la neuroimmunologia a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Octubre: tensió a Torelló
El serial dels ocupes problemàtics del carrer Sant Josep de Torelló ha centrat bona part de la informació de finals del 2025. La problemàtica saltava a la llum arran d'una conversa telefònica entre una veïna i un agent de la Policia Local i, uns dies més tard, aterrava al ple de l'Ajuntament en una jornada marcada per la tensió. La notícia més llegida de l'octubre va tenir relació amb aquests fets i les mesures "urgents" que anunciava el consistori per a desallotjar "legalment" els blocs de pisos ocupats a través de declarar inhabitable l'edifici on se situava el focus principal de delinqüència.
Novembre: Vic "endreçar" les activitats econòmiques i comercials
La ciutadania s'ha mostrat especialment interessada en la lluita de l'Ajuntament de Vic per "endreçar" les activitats econòmiques i comercials de la ciutat. De fet, la informació més consultada del novembre ha estat la del tancament d'una vintena d'establiments de la capital d'Osona per no complir la normativa.
Desembre: el "col·lapse" del Vic dels 50.000 habitants
La política vigatana ha marcat el final del 2025 i, de fet, la superació dels 50.000 habitants a la ciutat ha estat, amb diferència, la notícia que més s'ha llegit a Osona.com el mes de desembre. En aquest context, l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, defensa que el creixement demogràfic ha portat a la capital d'Osona a una situació «d'emergència sociodemogràfica» i ha demanat una trobada amb el president de la Generalitat per abordar el "col·lapse" que assegura que viuen alguns serveis.