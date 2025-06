Un home llança gas pebre contra la multitud durant la festa major de Vic i provoca 10 ferits

Una desena de persones van requerir atenció mèdica la nit d'aquest dissabte a la plaça de la Catedral de Vic després que un home els llancés gas pebre durant un acte de la festa major. No hi ha ferits de gravetat i la Guàrdia Urbana va identificar l'autor dels fets, que serà investigat per un presumpte delicte de desordres públics i lesions.

Concretament, els fets van passar durant la Crida, l'acte multitudinari que suposa l'inici a la festa major i que compta amb la participació de les tres colles de la ciutat. Tot i que tot plegat ha quedat en un ensurt, l'Ajuntament de Vic ha condemnat els fets a través de les xarxes socials.

La Crida dona el tret de sortida a la festa major

A banda d'aquest incident, Vic s'ha tenyit de verd, vermell i negre amb la multitudinària i participativa celebració que ha donat el tret de sortida a la festa major de la ciutat. La colla del Nen -que enguany celebra els 125 anys del seu cap de llúpia-, el Merma i la Vella han instal·lat la disbauxa i l'alegria a la capital d'Osona, que allargarà la seva festivitat fins al pròxim 13 de juliol.

El programa de la festa major de Vic: actes i activitats

Entre els actes més multitudinaris, a banda de La Crida, hi ha els concerts de Festa Major a la plaça del Mercadal, enguany amb Miki Núñez i Sixtus. Pel que fa al toc de solemnitat, aquest arribarà el dissabte 5 de juliol amb la Diada de Sant Miquel dels Sants que, aquest 2025, s'ha incorporat al Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.