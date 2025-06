La Crida enceta una Festa Major de Vic popular i participativa

Vic es tenyirà de verd, vermell i negre aquest dissabte amb La Crida, la multitudinària i participativa celebració que dona el tret de sortida a la Festa Major de la ciutat.

La colla del Nen -que enguany celebra els 125 anys del seu cap de llúpia-, el Merma i la Vella es donen cita aquest 28 de juny a la plaça de la Catedral per a instal·lar la disbauxa i l'alegria a la capital d'Osona, que allargarà la seva festivitat fins al pròxim 13 de juliol.

Per a arengar una de les celebracions més boges de la Festa Major de Vic, les tres colles han difós a través de les xarxes socials uns divertits vídeos per a explicar algunes de les novetats d'enguany. La més rellevant: aquest 2025, l'Ajuntament proporcionarà líquid de color ver, vermell i negre -en funció dels colors de cada colla- per evitar, entre altres coses, que es taquin façanes i béns patrimonials de la ciutat.

Punts de trobada i recorreguts de les rues de les colles

La Crida comença de bon matí -de fet, fa dies que ha començat amb les trastades que les colles es fan amistosament-, quan cadascú, a casa, es prepara amb les seves vestimentes i utensilis varis. Al migdia és quan les tres colles han convocat els seus seguidors per a començar a amenitzar la festa amb propostes diverses.

Els de la colla del Nen començaran la xerinola a les 12:00 hores al Centre Cívic de la Serra de Senferm. A partir de les 14:00 hores iniciarà el Dinar Roig i, després d'omplir la panxa, es desplegarà La Quinanena!. La gresca grossa, però, començarà a partir de les 18:30 hores al parc de la Serra de Senferm amb l'inici de la rua pels barris dels vermells.

Els de la colla del Merma van forts: es trobaran a partir de les 12:00 hores a Can Pau Raba on, pocs minuts després, tindrà lloc un vermut musical. A partir de les 14:00 hores es dinarà i, a continuació, Bingo musical. A partir de les 17:00 hores comença la convocatòria dels verds al Parc Miquel Albó –a Escola Guillem de Mont-rodon-, mentre que la rua començarà a les 18:30 hores.

Els de la colla de la Vella s'ho munten bé: la convocatòria és a la Guixa i posen a disposició de tota la parròquia dels negres un carrilet que sortirà a les 12:30 hores del pont del blanqueig de Vic. Tot seguit hi haurà el dinar -fideuà negra, és clar- i, a les 18:00 hores, es donaran trobada al carrer Sant Isidre per a començar la rua pels barris dels seus dominis.

Finalment, vermells, vers i negres es trobaran a les 21:00 hores a la plaça de la Catedral, on hi haurà el tradicional ball dels caps de llúpia i un esclat de rauxa i disbauxa que donarà el tret de sortida a la Festa Major de Vic més popular i participativa.