Les excavacions al Casol de Puigcastellet mostren evidències d'antigues pedreres d'època ibèrica

Any rere any, els mesos de bon temps són el període perfecte per a dur a terme noves excavacions als diferents jaciments arqueològics del país. També al Casol de Puigcastellet, ubicat en terme municipal de Folgueroles, on la campanya d'enguany va començar el passat 15 de juliol i ha servit per a consolidar els descobriments fets anteriorment.

Les troballes d'enguany, encara que no són concloents, mostren evidències d'antigues pedreres d'època ibèrica de la pedra de Folgueroles, que haurien servit per a construir la muralla fortificada de mitjan segle III aC.

El manteniment d'aquest jaciment ibèric el fa el Consorci de l'Espai Natura de les Guilleries-Savassona i les excavacions van a càrrec dels arqueòlegs del Museu Arqueològic de l'Esquerda de Roda de Ter.

L`arqueòloga Montserrat de Rocafiguera durant una visita al Casol de Puigcastellet, a Folgueroles.

XPN

El Casol de Puigcastellet es va construir a mitjan segle III aC, tal com indiquen els materials ceràmics i numismàtics trobats en aquest indret. L'assentament va ser abandonat uns 50 anys després de la seva construcció, possiblement a causa de la presència militar romana a la zona. La seva funció i la ubicació estratègica suggereixen que formava part dels límits del territori del poble ibèric dels ausetans.

Els treballs de prospecció fets any rere any al Casol permeten descobrir nous murs que ofereixen una perspectiva més acurada sobre el perímetre que ocupava el recinte i ajuden a perfilar la fisonomia real del jaciment.

Les campanyes d'excavacions van a càrrec del Museu de l'Esquerda i compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Folgueroles.